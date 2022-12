Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

To będzie starcie gigantów: Mbappe kontra Messi. Francuski trener o roli gwiazd w finale

Zarówno piłkarze reprezentacji Polski, jak i członkowie sztabu szkoleniowego z pewnością spodziewali się, że po historycznym sukcesie, jakim był pierwszy awans Biało-czerwonych do fazy pucharowej mundialu od 36 lat, atmosfera wokół kadry będzie zupełnie inna. Niestety, po kolejnych doniesieniach chociażby w sprawie konfliktu o podział pieniędzy obiecanych przez premiera Mateusza Morawieckiego, o reprezentacji nie mówi się najlepiej, a w dodatku bardzo prawdopodobne wydaje się zwolnienie Czesława Michniewicza. Nie brakuje jednak piłkarzy, którzy bronią defensywnego stylu preferowanego przez selekcjonera i właśnie dlatego Tomasz Ćwiąkała zdecydował się podsumować zachowanie pomocnika reprezentacji Polski.

Dziennikarz bezlitośnie podsumował Grzegorza Krychowiaka! Mocna opinia, to może mu się spodobać

Zdaniem dziennikarza i komentatora "Canal+", Krychowiak może stawać murem za Czesławem Michniewiczem i jego stylem gry przede wszystkim dlatego, że dopóki były szkoleniowiec m.in. Legii Warszawa zasiada na ławce trenerskiej, to "Krycha" może liczyć na powołania. - (...) Zmiana stylu reprezentacji Polski, przejście do innego trenera - czy to będzie Paulo Sousa czy ktokolwiek inny, oznaczałoby pożegnanie Grzegorza Krychowiaka prawdopodobnie z tą reprezentacją - stwierdził Tomasz Ćwiąkała w swoim materiale na kanale YouTube.

Grzegorz Krychowiak otrzymał potężny cios! To go może zaboleć, mocna opinia o pomocniku reprezentacji Polski

Przy okazji dziennikarz stwierdził, że to właśnie dlatego kibice powinni z większym dystansem traktować słowa piłkarza, bo ma on interes w tym, aby Michniewicz pozostał na stanowisku. - Trener, któremu będzie zależało na piłce bardziej ofensywnej po prostu może sobie zdać sprawę, że z Grzegorzem Krychowiakiem trzeba będzie grać głębiej i że Grzegorz Krychowiak nie daje już takich opcji, jeśli chodzi o możliwości ofensywne. - dodał komentator "Canal+" odnosząc się do wypowiedzi pomocnika Biało-czerwonych.