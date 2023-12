Zwrot w sprawie reprezentanta Polski! Media podają szczegóły, szykuje się wielki transfer?

Jakub Piotrowski odejdzie z mistrza Bułgarii? To tam może trafić reprezentant Polski

Będziemy świadkami wyjątkowo ciekawego transferu? Okazuje się, że Jakub Kiwior zwraca na siebie uwagę wielu, znanych europejskich ekip. Czy piłkarz, który nie może liczyć na regularną grę w Arsenalu zyska szansę na odejście i grę w jednym z europejskich gigantów?

Jakub Kiwior na celowniku wielkich klubów. Polak odejdzie z Arsenalu?

Jak na razie Kiwior nie wywalczył sobie miejsca w składzie Arsenalu i wiele wskazuje na to, aby nie stało się to w najbliższej przyszłości. Mimo to reprezentant Polski cieszy się wielkim zaufaniem ze strony włoskich klubów, dzięki renomie, którą wywalczył sobie w trakcie występów w Spezii. Jak donosżą media, Polak znalazł się na celowniku takich marek jak AC Milan, czy Napoli, ale kluby z włoskiej Serie A będą musiały powalczyć.

Wszystko przez fakt, że Arteta, trener Arsenalu, ma nie być zainteresowany w tym, aby pozbywać się Polaka. A wszystko przez fakt, że "Kanonierzy" znajdują się w bardzo dobrej pozycji o to, aby powalczyć o mistrzostwo Anglii, a gracz polskiej kadry traktowany jest jako ważna część zespołu. Czy mimo to w styczniu kluby z Włoch ruszą po usługi Polaka?