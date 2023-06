Głowa boli od tego, co wyprawiają Polacy w Lidze Mistrzów. Kibice mogą już pękać z dumy!

Alex Dujszebajew to prawdziwy szczęściarz. Gra jak z nut, a jego żona to nadzwyczajna piękność

Takiego sezonu Polaków w Lidze Mistrzów nie było już dawno! Po raz kolejny podczas turnieju Final Four w niemieckiej Kolonii, na którym zadecydują się losy trofeum, zobaczymy mistrzów Polski - drużynę Barlinka Industrii Kielce. To jednak tylko jeden ze smaczków dla fanów szczypiorniaka znad Wisły. Kolejnym będzie półfinałowy pojedynek gwiazdy żółto-biało-niebieskich z kolegą z reprezentacji Polski. Los chciał, że w meczu o awans do finału kielczanie zmierzą się z Paris Saint-Germain. Fanom piłki ręcznej nie trzeba przypominać, że barwy francuskiej ekipy reprezentuje Kamil Syprzak. "Sypa" to jeden z najlepszych strzelców obecnej edycji europejskich rozgrywek dla elity. Ma jednak jedno trafienie mniej od kieleckiej strzelby - Arkadiusza Moryty.

Imponujące statystyki Polaków w Lidze Mistrzów

Obaj z pewnością poprawią swój dorobek już w sobotę. Wcale nie można wykluczyć, że ten, który rzuci więcej bramek, wprowadzi swój zespół do finału. Nie jest bowiem tajemnicą, że zarówno Kielce, jak i Paryż liczą na swoich strzelców wyborowych. Do tej pory Moryto trafił 92 razy w Lidze Mistrzów 2022/23 przy ponad 82% skuteczności. Syprzak rzucił gola mniej i zanotował skuteczność na poziomie 74%. Choć przed podopiecznymi Talanta Dujszebajewa zadanie piekielnie trudne, to w tym roku Barlinek Industria będzie podwójnie zmotywowany w Kolonii.

Kielce chcą wziąć rewanż

Wszystko przez ubiegłoroczne niepowodzenie. Już wtedy kielecka siódemka wymieniana była przez wielu ekspertów jako główny kandydat do zdobycia pucharu mistrzów. Było bardzo blisko tego, by to cenne trofeum po raz drugi w historii znalazło się w gablocie Hali Legionów. Ostatecznie jednak po rzutach karnych żółto-biało-niebiescy przegrali z Barceloną. Już jednak wtedy przysięgli sobie, że wrócą do Lanxess Areny, by świętować triumf. Najpierw jednak muszą poradzić sobie z PSG, a dopiero później myśleć o ewentualnym finale przeciwko Barcelonie lub niemieckiemu Magdeburgowi.