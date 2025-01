Polska - Szwajcaria relacja NA ŻYWO mistrzostwa świata w piłce ręcznej mecz Polaków o wszystko dzisiaj 19.01.2025 WYNIK, SKŁADY

Mariusz Jurkiewicz o nieskuteczności polskich szczypiornistów z rzutów karnych. Miał na to pewien sposób, może to jest lekarstwo?

Przed ostatnią kolejką grupy A fazy wstępnej mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, pewny jest tylko awans Niemców, którzy gładko pokonali Polaków 35:28, a później ograli Szwajcarów 31:29. Biało-czerwoni z kolei po pierwszej porażce jedynie zremisowali z Czechami 19:19, pomimo prowadzenia po pierwszej połowie. W drugiej części spotkania podopieczni trenera Marcina Lijewskiego mieli poważne problemy z przedarciem się przez obronę naszych południowych sąsiadów.

To sprawiło, że Polacy mając tylko jeden punkt na koncie zamykają obecnie tabelę i muszą szukać swojej szansy na awans w ostatnim meczu. Do fazy zasadniczej mistrzostw świata awansują 3 z 4 zespołów, więc biało-czerwoni potrzebują zwycięstwa nad Szwajcarami, aby od razu wskoczyć do szczęśliwej trójki. Nawet remis nie przekreśla szans biało-czerwonych, ale wtedy muszą oni poczekać na wynik starcia Niemców z Czechami, co z pewnością doda od groma dramaturgii spotkaniu.

Jedno jest pewne, emocji w meczu Polska - Szwajcaria na pewno nie zabraknie! Początek rywalizacji o godzinie 15:30. Zapraszamy!