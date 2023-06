15-letni piłkarz zmarł w wyniku pomeczowej bójki. Rywal z boiska spowodował u niego uraz mózgu, lekarzom nie udało się go uratować

Robert Karaś był okropnie załamany. Podczas heroicznego wyczynu zadzwonił do żony. Wtedy stało się to, prawda ujrzała światło dzienne

Rozgrywki juniorskie niejednokrotnie dostarczają wielkich emocji, które bywają po prostu niezdrowe. Najboleśniej przekonali się o tym organizatorzy i uczestnicy ostatniego turnieju młodzieżowego we Frankfurcie. W niedzielę doszło tam do tragedii, która wydarzyła się po meczu młodzieżowej drużyny JFC Berlin i akademii FC Metz. Na boisku było nerwowo i gorąco, a niestety złe emocje wzięły górę po ostatnim gwizdku. Między piłkarzami obu zespołów wywiązała się bójka, której tragiczny finisz potwierdzono po kilku godzinach. 15-latek z Berlina został brutalnie zaatakowany przez rok starszego Francuza i padł na ziemię, po czym trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Lekarzom nie udało się go uratować i kilka godzin po meczu potwierdzono śmierć.

15-letni piłkarz zmarł w wyniku pomeczowej bójki z rok starszym rywalem z boiska

Jak podaje francuska agencja AFP, ofiara została uderzona w głowę lub szyję i po upadku na ziemię wymagała resuscytacji. W trakcie hospitalizacji lekarze szybko zdiagnozowali uraz mózgu, ale nie zdołali uratować 15-latka. Piłkarz Metz podejrzewany o zadanie śmiertelnych ciosów trafił do aresztu. W najbliższych dniach zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która pozwoli wyjaśnić przyczyny śmierci zawodnika JFC Berlin. Niezależnie od bezpośrednich powodów, zdarzenia te wywołały szok w Niemczech i Europie.

"Obecnie niemiecki wymiar sprawiedliwości prowadzi śledztwo mające na celu wyjaśnienie tych tragicznych wydarzeń. Młody zawodnik FC Metz jest obecnie przesłuchiwany przez niemieckie władze i zaprzecza celowemu naruszeniu integralności fizycznej zmarłego zawodnika" - napisano w oficjalnym oświadczeniu francuskiego klubu. "Cały FC Metz jest głęboko wstrząśnięty tą tragedią i składa najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim młodego zawodnika. Klub raz jeszcze pragnie przypomnieć, że FC Metz, a także wszyscy obecni zawodnicy i ich rodzice są oczywiście do dyspozycji władz niemieckich, aby pomóc w postępie śledztwa" - dodano na Twitterze. Dane osobowe podejrzanego nie zostały ujawnione.

Suite au drame survenu ce week-end à Francfort (lire le communiqué du club publié mardi ➡️https://t.co/bKcAOH8b16), le FC Metz a appris par les médias le décès du jeune joueur adverse ce jour.L’ensemble du FC Metz est profondément choqué par ce drame et adresse ses plus… pic.twitter.com/5ETxVUKkjj— FC Metz ☨ (@FCMetz) May 31, 2023

Sonda Byliście kiedyś świadkami bójki? Tak, wielokrotnie, zwłaszcza po alkoholu ludziom puszczają hamulce Tak, ale to jeszcze w dzieciństwie - wśród nastolatków to się zdarza Tak, ale rzadko Nie, nigdy