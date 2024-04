Aeroklub Polski i medalowe sukcesy polskich pilotów sportowych. Jerzy Makula: Za nami fantastyczny rok sportowy

Strasznie go to męczyło

W 2023 roku polscy lotnicy wywalczyli w światowych imprezach aż pięćdziesiąt osiem medali, w tym dwadzieścia złotych. – Wartość i waga tego, co zdobyli nasi piloci i zawodnicy, jest naprawdę wielka. A już 2024 rok rozpoczął się dla nas bardzo miło, gdy w Katarze Bartosz Nowicki zdobył tytuł Motoparalotniowego Slalomowego Mistrza Świata – podkreśla Makula.

Zresztą w ostatnich miesiącach sukcesów polskich lotników jest więcej, bo choćby w grudniu w Australii Sebastian Kawa zdobył osiemnasty (!), a szósty z rzędu tytuł szybowcowego mistrza świata. – Polacy potrafią latać, mamy to w genach. Wystarczy sięgnąć do polskiej historii. Już podczas I Wojny Światowej w lotnictwie wyróżniali się Polacy. Później okres międzywojenny, w którym znowu odnosiliśmy sukcesy, a od historycznego zwycięstwa pilotów Żwirki i Wigury w Berlinie w 1932 datujemy Święto Lotnictwa Polskiego. II Wojna Światowa pokazała, że Polacy są olbrzymimi patriotami, a sport związany jest bardzo silnie z patriotyzmem. Bardzo doceniam tych polskich lotników, którzy codziennie startowali i nie wiedzieli, czy wrócą. Gdy przełożymy to na dzisiejsze czasy to mogę powiedzieć, że na prawie wszystkich zawodach, w których startujemy, zdobywamy medale – dodaje Jerzy Makula, który sam jest wybitnym lotnikiem – aż siedmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza świata w akrobacji szybowcowej i przez blisko czterdzieści lat był pilotem w Polskich Liniach Lotniczych LOT. To on sprowadził do Polski pierwszy samolot Boeing 787 Dreamliner.

Celem działalności Aeroklubu Polskiego jest nie tylko wspieranie najbardziej utalentowanych polskich lotników, ale również ściąganie do kraju największych światowych imprez. Już wiadomo, że w sierpniu w Zamościu odbędą się 32. Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej w kategorii Uanlimited.

– W Zamościu będziemy mogli podziwiać na niebie około pięćdziesięciu najlepszych na świecie pilotów, którzy zaprezentują rzeczy trudne do wyobrażenia dla przeciętnego człowieka. Kunszt tych pilotów jest na najwyższym poziomie i na pewno będzie co oglądać. A do tego liczymy na sukcesy naszych reprezentantów. Oprócz tego w tym roku Polska będzie również gospodarzem szybowcowych mistrzostw Europy w klasie szybowców dwumiejscowych na lotnisku Michałków-Ostrów Wielkopolski. Tam też mamy olbrzymie szanse zdobyć wysokie lokaty – dodaje Makula.

Ostatnie miesiące są przełomowe w działalności Aeroklubu Polskiego – w lipcu ubiegłego roku po raz pierwszy w historii podpisano umowę ze sponsorem strategicznym, którym została firma TAURON, a za kilka miesięcy organizacja będzie miała również nową siedzibę w Centrum Olimpijskim w Warszawie. – To nie koniec zmian na lepsze. Pozyskanie strategicznego sponsora pozwoli nam na komfortowe starty w najważniejszych imprezach i skupienie się na osiąganiu najlepszych wyników – cieszy się prezes Makula.