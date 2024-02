i Autor: AP Junya Ito

Kto ma rację?

Afera z udziałem znanego piłkarza. Miał molestować kobiety, ale sam je oskarżył o pomówienia

Znany piłkarz został oskarżony o molestowanie przez dwie kobiety. Sytuacja zmieniła się jednak o 180 stopni, gdy zawodnik przeszedł do kontrataku: to on w rewanżu złożył pozew o odszkodowanie z tytułu niesłusznego posądzenia. W grę wchodzą wielkie sumy.