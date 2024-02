To się dzieje! Kylian Mbappe zgodził się na kosmiczną ofertę Realu. 15 mln euro to będą tylko drobne na początek

Mbappe nie podpisał jeszcze umowy z Realem, ale transakcja może zostać ogłoszona, gdy oba kluby nie będą już mogły spotykać się w tegorocznej Lidze Mistrzów. Zdobywca Pucharu Świata jest królem strzelców PSG z 244 golami. Mbappe chciał, aby jego przyszłość została uporządkowana do marca, dlatego 13 lutego przed treningiem spotkał się z prezesem PSG Nasserem Al-Khelaifim i powiedział mu, że odchodzi i przechodzi do Realu.

Po tym, jak w zeszły czwartek pojawiły się doniesienia o jego odejściu, Mbappe nie znalazł się w wyjściowym składzie na sobotni mecz z Nantes, ale wszedł z ławki rezerwowych i strzelił karnego.

Sumy kontraktowe, jakie wchodzą w grę, robią szokujące wrażenie. Co prawda Mbappe ma zarobić „tylko” 15 mln euro rocznie w Realu Madryt, ale to tylko część majątku, jaki zgarnie reprezentant Francji. Ma podpisać pięcioletni kontrakt, ale jego częścią będzie także bonus za samo złożenie podpisu i dopiero ta kwota zwala z nóg.

45 mln euro rocznie!

To bowiem 150 mln euro, które Mbappe będzie inkasował przez czas trwania kontraktu. Otrzyma też część zysków z prawa do wizerunku. To oznacza, że francuski superwiazdor przez 5 lat będzie dostawał łącznie 45 mln euro (195 mln złotych) za sezon.

BBC pisze, że jeśli chorwacki pomocnik Realu Luka Modrić odejdzie tego lata, Mbappe odziedziczy po nim koszulkę z numerem 10, którą nosi w reprezentacji Francji.