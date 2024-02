Piękny gest Leo Messiego. Nie zapomniał o byłym klubie, prezent niespodzianka

Jednak zapewne niewielu się spodziewało, że otrzymaną w 2023 roku odda Barcelonie, a konkretnie przekaże ją do muzeum klubu z Katalonii. Messi opuścił Barcelonę w 2021 roku przechodząc do Paris Saint-Germain. Wiadomo jednak, że jego związki z hiszpańskim klubem są bardzo mocne. Przybył do Barcelony mając 13 lat. Osiągnął w tym klubie wszystko co było do zdobycia – dziesięciokrotnie był mistrzem Hiszpanii, czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. W barwach „Blaugrany” stał się najlepszym piłkarzem świata.

Hiszpański dziennikarz Miquel Blazquez poinformował na Portalu X, że Messi zdobył się na ten gest, żeby jego ósma „Złota Piłka” została w muzeum katalońskiego klubu wyeksponowana z pozostałymi siedmioma, które to Argentyńczyk otrzymał jako piłkarz Barcelony. Tą ósmą został uhonorowany po wywalczeniu z Argentyną mistrzostwa świata w Katarze w 2022 roku. Był wówczas piłkarzem PSG, a od lipca 2023 tego roku gra w Interze Miami. 36-letni Messi łącznie w barwach Barcelony rozegrał 778 oficjalnych meczów, w których strzelił 672 gole.

