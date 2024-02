Trener Pogoni o Kamilu Grosickim. Jak długo as Portowców może grać na wysokim poziomie? Jego fani będą zachwyceni

- Wiem, że Kamil chciałby coś dużego wygrać z Pogonią, a ja mam dokładnie taki sam cel – mówi Jens Gustafsson, szwedzki szkoleniowiec Portowców.

„Super Express”: - Jak wyglądają obecne wyniki badań wydolnościowych, szybkościowych Grosickiego w porównaniu do tych, gdy objął pan Pogoń ponad 1,5 roku temu?

Jens Gustafsson: - Nie odpowiem panu jak dokładnie się zmieniały w tym okresie, ale w przypadku Grosickiego jest to coś wyjątkowego. Zwykle, gdy osiąga się taki wiek, to coś się traci, a forma Kamila pokazuje, że nie stracił niczego. Pokazał to zdobywając dwa razy nagrodę dla najlepszego piłkarza ekstraklasy. Dla mnie zaszczytem jest praca z nim i naprawdę doceniam fakt, że mogę z nim pracować każdego dnia.

- Pracował pan wcześniej z piłkarzem w jego wieku, który był w tak dobrej formie fizycznej?

- Nie, jest wyjątkowy pod tym względem. Mogę tylko dodać, że u niego zawsze na pierwszym miejscu jest Pogoń. Myślę, że komunikacja i relacje między nami są silne, bo mamy takie same cele, ale i doceniamy się nawzajem.

- „Grosik” przekazuje doświadczenia młodym piłkarzom – wcześniej Mariuszowi Fornalczykowi, a ostatnio posadził pan w szatni obok niego zdolnego Adriana Przyborka. „Grosik” ma zdolności, żeby być trenerem?

- W szatni z jednej strony Grosickiego siedzi Przyborek, a obok posadziłem 18-letniego Patryka Paryzka. Właśnie z tych powodów o których pan wspomniał, żeby pomagał młodym. Jeśli chodzi o predyspozycje Kamila, to widzę u niego zdolności motywacyjne, a on postrzega piłkę nożną w błyskotliwy sposób. Poza tym jest osobą o ciepłym sercu, serdeczną i uprzejmą. To jest bardzo dobry punkt wyjściowy, żeby zostać trenerem. Myślę, że następne pokolenie piłkarzy będzie doceniać wartości ludzkie u trenerów i liderów, jakimi są także szkoleniowcy.

- Usłyszał pan od niego, że w przyszłości będzie trenerem?

- Tego mi nie powiedział, ale nie wykluczam, że tego chce. Cieszę się, że o tym na razie nie myśli i nie mówi, bo przed nim jeszcze wiele lat kariery piłkarskiej. Wiem, że Kamil chciałby coś dużego wygrać z Pogonią, a ja mam dokładnie taki sam cel. Pracujemy bardzo ciężko, żeby to osiągnąć. On jest moim głosem trenerskim na murawie, czy inaczej mówiąc przedłużeniem ręki trenera na boisku.

- Obejmując Pogoń powiedział pan głośno, że celem w 3-letniej kadencji jest mistrzostwo Polski. Coś się zmieniło w tych planach?

- Jeśli pozostaje się przez kilka lat w czołówce, to z każdym rokiem jest się bliżej zdobycia mistrzostwa. Pogoń jest w niej od trzech lat i jeśli tak będzie nadal, to prędzej czy później będziemy na pierwszym miejscu. Potrzeba ciężkiej pracy, żeby pozostawać w czołówce, bo jeśli się z niej spadnie, to niezmiernie trudno jest wrócić. Musimy w niej być i nie zapominać o transferach przychodzących do klubu. Zawodnicy chcą przychodzić do czołowych klubów w lidze.

