Tak Kosta Runjaić zareagował na wpadkę wicemistrza Polski. Trener Legii mówi o bitwie i świadomości celu

Jak do tego doszło...

Legia nie mogła sobie poradzić z Puszczą, którą broni się przed spadkiem z ligi. Punkt uratowała w końcówce, gdy Maciej Rosołek dosłownie wepchnął piłkę do siatki beniaminka. - Nie lubię tego wyniku oraz tego, jak do tego doszło - powiedział trener Kosta Runjaić po zawodach. - Nikt nie jest szczęśliwy. Towarzyszy mi uczucie rozczarowania, ale czasami tak bywa w piłce. Nie zamierzam długo rozmawiać, jak wyglądało to spotkanie, bo w niczym nam to nie pomoże. Przed nami trudne spotkanie z Molde. Musi się do niego przygotować. Przewiduję, że bitwa o mistrzostwo będzie toczyć się do końca sezonu, do ostatniej kolejki. Wciąż wiele meczów przed nami. Każdy z nich będzie dla nas ważny. Mamy tego świadomość - zaznaczył szkoleniowiec wicemistrza Polski.

Lech ruszył w pościg za czołówką. Kolejorz jest głodny mistrzostwa, ale czy zdemoluje ligę?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek