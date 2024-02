Franciszek Smuda rozpływa się nad gwiazdorem Ekstraklasy. Zrobił na legendzie ogromne wrażenie, poprowadzi drużynę do mistrzostwa?

Zawodnik FAME MMA trafi do... Rakowa Częstochowa?! Gwiazda TikToka już strzela gole dla klubu. To będzie hit?

Jutro rusza runda wiosenna piłkarskiej Ekstraklasy. Były selekcjoner Franciszek Smuda mówi, kto był jej najlepszym piłkarzem jesienią.

Porównuje poziom do lat, gdy on zdobywał mistrzostwa Polski z Widzewem i Wisłą Kraków

„Super Express”: Śląsk na pozycji lidera po rundzie jesiennej to duże zaskoczenie?

Franciszek Smuda: - To musi być duże zaskoczenie, skoro w poprzednich sezonach walczył o utrzymanie w lidze. Chcę podkreślić jedno: co to znaczy mieć w drużynie jednego zawodnika, który „odnalazł” swoje wielkie umiejętności i talent. Mam na myśli Erika Exposito, który zrobił ze Śląska czołowy zespół ligi.

- Bardzo pomógł mu w odbudowie formy, jak i całej drużynie trener Jacek Magiera.

- Ale najważniejszy jest zawodnik. Exposito był jesienią w znakomitej formie, nastrzelał multum goli i to się liczyło. Wcześniej, gdy nie strzelał, to Śląsk był w środkowej strefie. Widzimy, ile znaczy dobry piłkarz w zespole. Podkreślam również po to, że jeśli polskie kluby sprowadzają piłkarzy z zagranicy, to powinny się dokładnie przyglądać i szukać piłkarzy takiej klasy. Z reguły przeważa średniactwo poza kilkoma wyjątkami, ale tak wybitnego jakim był Exposito jesienią, to nie ma.

- Śląsk z Exposito może zdobyć mistrzostwo?

- Ważne, że udało się Śląskowi utrzymać kadrę z jesieni. A nawet „Magierka” dostał kilku piłkarzy do rywalizacji i uzupełnienia, więc Śląsk jest jednym z kandydatów do mistrzostwa.

- W jednym z wywiadów powiedział pan, że im więcej drużyn walczy o mistrzostwo, tym lepiej, bo podnosi się poziom całej ligi. W tym sezonie o mistrza walczy 5 albo nawet 6 drużyn. To podniosło poziom?

- Nie do końca. Gdy były lata świetności Legii, Widzewa a później Wisły, to za nimi była przepaść. Teraz z tej liczniejszej czołówki zrobiła się klasa średnia. Być może któryś z tych zespołów rozwinie się na wielką skalę, bo na razie do świetności im brakuje.

- Raków i Legia chyba się rozwijają, skoro dobrze wypadły w europejskich pucharach i wciąż są w grze o mistrzostwo?

- Legia jest raz na wozie, raz pod wozem. Raków też przegrywa w lidze z słabszymi zespołami. Na pewno w Europie wypadły dobrze, szczególnie Legia, która gra dalej. Oba te kluby zarobiły dużo kasy w pucharach, bo po to się powinno w nich grać. Mając pieniądze można budować silny zespół, żeby ponownie grać w pucharach i koło się zamyka.

- Lech Poznań w którym pracował pan kilka lat z sukcesami jest rozczarowaniem?

- Lecha oglądałem bardzo dokładnie. Materiał ludzki mają bardzo dobry, i widziałem w nim może nawet głównego kandydata do mistrzostwa. Gdy nie wyszedł im jeden mecz mówię OK, następnym razem wygrają. Po następnym, było to samo. Lech musi być regularny, jeśli chce walczyć o mistrzostwo. Osiem punktów starty do lidera jest do odrobienia. Pamiętam, że jako trener Lecha w pewnym momencie jesienią mieliśmy 12 pkt straty do Legii, a ledwie zaczęła się wiosna i był tylko punkt mniej. Natomiast nie wiem i nie chcę wypowiadać, czy Lechowi pomoże zmiana trenera. Za mało wiem, co się dzieje w klubie od kuchni.

- To komu daje pan najwięcej szans do mistrzostwa Polski ?

- Trudno typować, bo czołówka jest liczna. Śląsk ma przewagę, ale czarnym koniem może być Jagiellonia, która zrobiła postęp. Wydaje się, że liczyć się będzie 5 zespołów. Pogoń już chyba nie, gdyż straciła zbyt dużo punktów na własnym stadionie. Podkreślę raz jeszcze, w Śląsku jest moc w osobie Exposito. Magiera bardzo mądrze zrobił z niego kapitana i Hiszpan ciągnie cały zespół, więc wszystko jest możliwe.

