Brutalne pobicie polskiego piłkarza. Potężna awantura, zakrawiony ranny trafił do szpitala

Do dramatycznych scen doszło w noc z 17 na 18 lutego 2024 roku. W Rzeszowie doszło do bójki między piłkarzami dwóch rywalizujących ekip - KS-u Wiązownica i Sokoła Sieniawa. Starcie zawodników mogło skończyć się tragedią - zawodnik klubu z Wiązownicy został brutalnie pobity i zrzucony ze schodów, przez co musiał trafić do szpitala. Zdjęcie z miejsca zdarzenia jest wyjątkowo porażające.

Przerażające sceny w Rzeszowie. Piłkarz brutalnie pobity

Jak informuje portal "podkarpacielive.pl", do pobicia piłkarza KS-u Wiązownica doszło w nocy z soboty na niedzielę. W trakcie bijatyki doszło do wyjątkowo porażających scen, w których trakcie piłkarz został zepchnięty ze schodów, a uszkodzeniu miała ulec jego twarz. Tamtejsi dziennikarze informują, że zawodnik doznał urazu kości policzkowej.

- Dużo nie brakowało, a mogłoby dojść do tragedii. Nawet do śmierci - powiedział w rozmowie z portalem "podkarpacielive.pl" jeden z działaczy KS-u Wiązownica.

- Na miejscu patrol policji zastał mężczyznę z raną głowy, do którego wezwano pogotowie. 24-letni mieszaniec powiatu przeworskiego był nietrzeźwy, miał 1,2 promila alkoholu w organizmie (...) W trakcie rozpytania przez funkcjonariuszy poszkodowany oświadczył, że nic nie pamięta. Decyzją ratowników medycznych, 24-latek został przewieziony do szpitala celem wykonania dalszych badań diagnostycznych - powiedziała asp. Magdalena Żuk, rzeczniczka rzeszowskiej policji, w rozmowie z portalem Halo Rzeszów.