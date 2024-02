Caroline Derpienski odpaliła bombę na Krzysztofa Stanowskiego! Szokujące oświadczenie. Mówi się ślinieniu się do niej

Znany piłkarz został przyłapany na portalu randkowym. Klub błyskawicznie go wyrzucił. Dalej w to nie wierzymy

Caroline Derpienski odpaliła prawdziwą bombę

Krzysztof Stanowski słynie z tego, że gdy przygląda się jakiemuś tematowi, to stara się to robić dogłębnie. Tak było choćby ze sprawą Natalii Janoszek, która okazała się mijać z prawdą w wielu aspektach swojego życia przedstawianego w mediach. Teraz założyciel Kanału Zero przyjrzał się także innej celebrytce, Caroline Derpienski. Jej odpowiedź na ostatnie materiały Krzysztofa Stanowskiego może wprawić w osłupienie.

Caroline Derpienski zarzuca Stanowskiemu kontakty z mafią

Caroline Derpienski postanowiła na swoim kanale na YouTube wystosować niezwykle szokujące oświadczenie. Wskazuje w nim jakoby Stanowski miał mieć m.in. kontakty... z mafią. – Z racji tego, że Stanowski miał kontakty z mafią bułgarską, o czym zostaną przedstawione informacje, obawiam się o życie mojej babci i matki, jak wcześniej bałam się o swoje życie, w związku z tym przed jego przyjazdem zgłosiłam to na Policję – zaczęła mocno Derpienski. Dalej pojawiły się kolejne zarzuty wobec dziennikarza.

Oświadczenie Caroline Derpienski wprawia w osłupienie

Derpienski napisała również, jak z jej perspektywy wyglądało spotkanie ze Stanowskim. – Zgodziłam się na nagrania, ponieważ chciałam przedstawić życie w Miami. Zapłaciłam kilkukrotnie za kolacje wraz z jego operatorem, obiady, woziłam go po Miami swoim autem. Jaka jest jego podłość - faceta, który ślinił się do mnie, stosował różne triki (które można odczytać jako molestowanie), dlatego nie zaprosiłam go do mojego mieszkania z obaw o swoje bezpieczeństwo i godność. Jesteś zwykłą kanalią dla 21-letniej dziewczyny – podkreśliła Derpienski. Całe oświadczenie znajdziecie w wideo poniżej. Krzysztof Stanowski póki co nie odniósł się do oskarżeń.