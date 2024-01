Chorwacka piłkarka robi furorę w sieci gorącymi zdjęciami. Te widoki zapierają dech w piersiach, Wielu nazywa ją najpiękniejszą na świecie

Piłkarski gwiazdor idzie do sądu z ministrem spraw wewnętrznych. „Jestem wykorzystywany jako instrument w grach politycznych”

Ana Maria Marković budzi wiele emocji wśród fanów kobiecej piłki nożnej i nie tylko. Przez dużą część z nich uważana jest za najpiękniejszą zawodniczkę świata, choć podobnie mówi się też o Alishy Lehmann. Warto zauważyć, że obie panie są mocno związane ze Szwajcarią i nawet grały przeciwko sobie w lidze Marković w FC Zurich, natomiast Lehmann w BSC Young Boys. Ponadto Lehmann to reprezentacja tego kraju, a Marković, która reprezentuje Chorwację, mieszka tam od 12 roku życia. O pięknej Chorwatce zrobiło się nieco głośniej w Polsce po tym, jak przyznała, że jest wielką fanką Roberta Lewandowskiego! Fani dostrzegli też jej nieprzeciętną urodę, a zdjęcia seksownej zawodniczki możecie zobaczyć w galerii poniżej.

Ana Marković kusi seksownym ciałem. Jej zdjęcia mogą przyprawić o zawrót głowy

Ana Marković w ostatnich miesiącach z pewnością nie miała wielu powodów do radości – musiała przejść operację i jej powrót do gry bardzo się przeciąga. Na szczęście wszystko zdaje się iść w dobrym kierunku ponieważ wróciła ona do treningów.

Co ciekawe, Marković, oprócz słabości do Lewandowskiego, jest także wielką fanką Cristiano Ronaldo. Tym większe było jej szczęście, że mogła wziąć udział w reklamie razem z jednym ze swoich idoli, czym pochwaliła się na Instagramie. – nie mogę uwierzyć – napisała pod krótkim filmikiem z kulis nagrywania reklamy.