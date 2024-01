Najgorętsza piłkarka na świecie pokazała się z głębokim dekoltem. Fani nie wytrzymali. Dali upust emocjom

Najpiękniejsza piłkarka świata rozgrzewa do czerwoności. Ten strój nie pozostawia wiele do wyobraźni. Zrobiło się pikantnie

Alisha Lehmann od pewnego czasu jest prawdopodobnie najpopularniejszą piłkarką na świecie. Na co dzień 24-letnia Szwajcarka gra w angielskiej Aston Villi, ale wielkie znaczenie dla jej popularności ma jej niezwykła uroda. Piękna blondynka stała się prawdziwą gwiazdą mediów społecznościowych, co najlepiej widać na Instagramie. Jej profil w tym portalu śledzi ponad 16 milionów użytkowników, co czyni ją najpopularniejszym szwajcarskim sportowcem. Pod tym względem równać nie może się z nią nawet legendarny tenisista Roger Federer posiadający "zaledwie" 12 mln obserwujących. To pokazuje, jaką ikoną stała się Lehmann, która świetnie odnajduje się w realiach social mediów.

Alisha Lehmann z głębokim dekoltem. Fani oszaleli

Szwajcarska piłkarka jest bardzo aktywna w internecie i regularnie daje powody, by określać ją mianem najpiękniejszej zawodniczki na świecie. Niczym szczególnym nie są już wyznania miłości pod jej zdjęciami, ale serce Lehmann skradł piłkarz Aston Villi - Douglas Luiz. To nie sprawia jednak, że fani przystopowali z komplementami, co widać m.in. pod najnowszą publikacją 24-latki. Lehmann pokazała się w czarnej koszulce z wyraźnie zaznaczonym dekoltem, a jej trzy fotografie wywołały prawdziwą lawinę.

"Jestem waniliowa, kochanie" - brzmiał jej podpis nawiązujący do popularnego internetowego trendu. W komentarzach szybko zwrócono uwagę m.in. na jej dekolt. "Wreszcie rozwinęłaś trochę klatkę piersiową" - brzmi jeden z najpopularniejszych. Posypały się też inne komplementy. "Urocza", "Zachwycająca laska", "Piękna" - to kilka z nich, a w wielu wykorzystano po prostu wymowne emotikony.