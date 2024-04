Dwie mistrzynie olimpijskie i inne wielkie gwiazdy sportu na niezwykłej lekcji wf

Strasznie go to męczyło

To drugie „Mistrzynie w Szkołach” w tym roku. Pierwsza odsłona akcji odbyła się w marcu w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie z uczennicami ćwiczyły trzy medalistki olimpijskie – pływaczka Otylia Jędrzejczak, łyżwiarka Natalia Czerwonka i wioślarka Katarzyna Zilmann – a także utytułowana lekkoatletka Marika Popowicz-Drapała. Tym razem Otylia Jędrzejczak zaprosiła do Żor inną mistrzynię olimpijską, lekkoatletkę Justynę Święty-Ersetic oraz dwukrotną medalistkę olimpijską w łyżwiarstwie szybkim Luizę Złotkowską i najlepszą polską biathlonistkę w historii Weronikę Nowakowską.

– Każda z wielkich mistrzyń sportu, która pojawia się na zajęciach z cyklu „Mistrzynie w Szkołach” ma swoją historię, którą podzieli się z uczestniczkami. Te lekcje, czyli najpierw kilkadziesiąt minut mocnych ćwiczeń, a później długa rozmowa, to naprawdę wyjątkowa chwila. Nasze zajęcia skierowane są tylko do dziewcząt i prowadzone tylko przez dziewczyny – mówi Otylia Jędrzejczak.

Zajęcia w Żorach odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach (ul. Folwarecka 10), a początek zajęć zaplanowano na godz. 10.30. Tradycyjnie zajęcia dla blisko pięciuset uczennic oraz mistrzyń sportu poprowadzi renomowana krakowska trenerka personalna Klaudia Koźbiał. – To bardzo atrakcyjne ćwiczenia, przy głośnej muzyce i z uśmiechami na ustach. Jestem przekonana, że – podobnie jak w innych miastach – w Żorach uczestniczki „Mistrzyń w Szkołach” będą się doskonale bawić – mówi Koźbiał.

Akcja „Mistrzynie w Szkołach”, którą organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, skierowana jest do uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich. – To jest grupa wiekowa, w której wśród dziewcząt jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego. Przyjedziemy do Żor po to, by pokazać, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki temu, że razem z nimi ćwiczyć będą mistrzynie sportu, przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna. A w trakcie rozmowy po ćwiczeniach będziemy podkreślać, że piękno jest w każdej z nas. Naszym hasłem jest „Jestem sobą, Jestem Bella” – dodaje Jędrzejczak. wyjaśnia wybitna pływaczka. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet, a uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

„Mistrzynie w Szkołach” odwiedzą Żory we wtorek, 9 kwietnia. Ta odsłona projektu „Mistrzynie w Szkołach” współfinansowana jest przez Miasto Żory i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.