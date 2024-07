Fatalna pomyłka Justyny Żyły i jej mężczyzny. Musieli szybko znaleźć rozwiązanie wspólnego problemu

Tam Mateusz Borek nie chciałby nigdy zamieszkać. To co zobaczył, odebrało mu mowę, mocne słowa

Justyna Żyła przez długi czas dochodziła do siebie po bolesnym rozstaniu ze znanym skoczkiem narciarskim. To właśnie kobieta poinformowała Polaków o kryzysie w byłym już małżeństwie. Z jej doniesień wynikało, że Piotr Żyła miał ją zdradzić. Przez kilka miesięcy celebrytka regularnie komunikowała o problemach prywatnych. Wreszcie doszło do rozwodu i dotychczasowi partnerzy poszli w swoją stronę. Piotr Żyła związał się z aktorką i modelką Marceliną Ziętek. Justyna Żyła potrzebowała trochę więcej czasu na ułożenie sobie spraw prywatnych, ale wygląda na to, że wreszcie wszystko wróciło na dobre tory. Choć jej partner wciąż pozostaje postacią tajemniczą, to sama zainteresowana coraz częściej wspomina o nim w instagramowych postach.

Pomyłka Justyny Żyły i mężczyzny

Justyna Żyła stara się żyć zdrowo. Po pierwsze sama gotuje smaczne, pożywne, a jednocześnie zdrowe i zbilansowane posiłki. Nawet najlepsza dieta byłaby jednak niczym, gdyby nie ćwiczenia fizyczne. Celebrytka szczególnie upodobała sobie jazdę na rowerze. Choć doskonale zna ścieżki dookoła rodzinnej Wisły, to nawet tam czasem może dojść do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Wraz ze swoim mężczyzną Justyna Żyłą musiała ostatnio poradzić sobie z problemem. Dwójka szybko znalazła rozwiązanie, mimo wydawało się fatalnej pomyłki.

Szybka reakcja Justyny Żyły

Niektóre sytuacje wymagają bardzo szybkiego działania. W tym przypadku również nie było czasu na zwłokę. Justyna Żyła i jej towarzysz, po tym jak zabłądzili, musieli szybko zmienić trasę. Choć nadrobili sporo drogi, to dobry nastrój nie opuścił kobiety. "Piona. Superowy dzień z moim. Miała być krótka przejażdżka. Gdybyśmy nie pomylili zjazdów. Co tam jedna pętelka więcej. Dobrego wieczorku dla Was" - napisała na portalu społecznościowym.