Gala Mistrzów Sportu TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Gala Mistrzów Sportu STREAM LIVE ONLINE gdzie oglądać Plebiscyt Przeglądu Sportowego dzisiaj 07.01?

2022 rok upłynął pod znakiem wielu sukcesów w polskim sporcie. Właściwie w każdej dyscyplinie kibice mieli powody do świętowania. Iga Świątek błyszczała na światowych kortach, Robert Lewandowski seryjnie strzelał kolejne gole, siatkarze doszli do finału mistrzostw świata, Dawid Kubacki wywalczył olimpijski medal i imponował w Pucharze Świata, koszykarze sensacyjnie grali o medale EuroBasketu, lekkoatleci zdobywali kolejne medale mistrzostw świata i Europy, a żużlowcy zachwycali na torze. Wybór najlepszego polskiego sportowca poprzedniego roku to nie lada wyzwanie, jednak "Przegląd Sportowy" tradycyjnie przeprowadził plebiscyt, którego wyniki poznamy na dorocznej Gali Mistrzów Sportu. Poprzednie lata zdominował Robert Lewandowski, jednak teraz kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma naprawdę solidną konkurencję.

Za główną faworytkę plebiscytu uchodzi Iga Świątek. Za najlepszą polską tenisistką znakomity rok, w którym całkowicie zdominowała żeński tenis. Została zdecydowaną liderką rankingu WTA, wygrała dwa wielkoszlemowe turnieje i sześć innych prestiżowych turniejów. Przeszła do historii serią 37 wygranych meczów z rzędu. Wydaje się, że to właśnie 21-latka przerwie panowanie Lewandowskiego, który triumfował w dwóch poprzednich plebiscytach. Nie należy jednak deprecjonować sukcesów pozostałych polskich sportowców, dla których Gala Mistrzów Sportu 2023 będzie pięknym zwieńczeniem niezwykle udanego roku.

Gala Mistrzów Sportu 2023 odbędzie się w sobotę, 7 stycznia, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanałach Polsat oraz Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Relację NA ŻYWO w internecie przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tej uroczystości razem z nami.

