Justyna Żyła niespodziewanie wywołana do tablicy. Przypomniano jedno z jej najgorszych przeżyć

Justyna Żyła zapadła w pamięć Iwonie Pavlović

Justyna Żyła swego czasu była jedną z gwiazd polskiego showbiznesu. Głośno zrobiło się o niej z powodu rozstania z Piotrem Żyłą, a swoje pięć minut była żona polskiego skoczka wykorzystała m.in. pozując nago do magazynu dla panów, a także biorąc udział w „Tańcu z gwiazdami”. Byli małżonkowie potrafili jeszcze parę lat temu wymieniać wiele nieuprzejmości w sieci, oskarżając się wzajemnie o nieodpowiednie zachowanie wobec dzieci, których doczekali się będąc małżeństwem. Na szczęście w końcu doszli oni do porozumienia, a Justyna Żyła wyjawiła nawet, że Piotr Żyła... polubił jej nowego partnera, obecnie już narzeczonego. – Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną. Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują – mówiła w rozmowie z Plejadą. Co ciekawe jednak, jeszcze jakiś czas temu Justyna Żyła była bardzo aktywna na Instagramie, publikując dużo materiałów m.in. związanych z jej pasją, czyli gotowaniem. Ostatnio jest o niej znacznie ciszej, ale niespodziewanie przypomniała o niej... Iwona Pavlović.

Fani zaczęli martwić się o Justynę Żyłę. Byliśmy zaskoczeni takim widokiem, tego nikt się nie spodziewał

Tak Adam Małysz walczy z hejtem, który się na niego wylewa. Nie dotyka go Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, Justyna Żyła wystąpiła w 2019 roku w „Tańcu z gwiazdami”, ale nie podbiła serc jury swoimi występami. W programie RMF FM „Gwiazdy z tańcami” gościem była Iwona Pavlović, jurorka, która jest związana z produkcją od jej początku. W pewnym momencie została zapytana o najgorszy występ w historii programu. Niestety, padło na Justynę Żyłę. – Może taki, który najbardziej zapamiętałam? To jednak będzie Justyna Żyła z tym chyba jakimś łabądkiem, flamingiem, nie wiem co ona tam miała. Ale ja go mam w oczach cały czas. Pamiętam, jak partner tak ją przestawiał. Justyna nas udusi – zaczęła Pavlović, choć podkreśliła, że nie mówi tego ze złośliwością – Moje słowa mogą ranić. Ale Justynko – to nie jest ze złością. Każdy z nas ma różne cechy i może być świetnym w innej dziedzinie – dodała.

Była żona Piotra Żyły nagle zapadła się pod ziemię. Niepokojące wieści o Justynie. Nie jest dobrze

Wspomniany przez Pavlović taniec to była salsa do utworu „Przez Twe oczy zielone”. – Przerażasz mnie, nie wiem, co się z tobą dzieje. Naprawdę chętnie bym z tobą porozmawiała, ponieważ nie potrafisz zrobić kroku poprawnie. Wszystko zawdzięczasz Tomkowi, który jest genialny. Brawo dla Tomka. On cię trzyma, on cię przestawia, twoje nogi jakby odmawiały posłuszeństwa. Nie wiem, co jest przyczyną, nie ma bioder, nie ma pleców, nie ma kroków, nie ma niczego, nic nie zaczynasz w rytmie – tak oceniła wówczas występ Justyny Żyły. Była żona polskiego skoczka swój nieudany występ tłumaczyła tremą. – Jestem dzisiaj na siebie tak zła, bo próby wyszły super. Przewrotki i różne inne figury i na flamingu jak siedziałam, to wiedziałam, że chcę zatańczyć ten taniec i wszystko popłynęło – mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Ostatecznie w tej edycji programu Żyła zajęła 8. miejsce.