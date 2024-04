Kolejny milion w Milionerach! Po drodze padło pytanie o legendę polskiego sportu, uczestnik nie miał żadnych wątpliwości

Tomasz Boruch jest siódmym zdobywcą głównej wygranej w polskich Milionerach. Co ciekawe, już drugim w trwającej edycji i drugim, który zgarniając milion nie wykorzystał wszystkich kół ratunkowych.

Sportowe pytanie w drodze po milion w Milionerach

Boruch, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a z wykształcenia weterynarz, przeszedł przez program jak burza. Świeżo upieczony milioner nie miał też problemów z pytaniem za 10 tysięcy złotych, które dotyczyło legendy polskiego sportu. A dokładniej Anny Czerwińskiej, utytułowanej himalaistki.

Pytanie brzmiało: "Anna Czerwińska to pierwsza Polka, która zdobyła:", a do wyboru były odpowiedzi: "koronę Miss World", "koronę Miss Universe", "Trzy Korony" i "Koronę Ziemi". Boruch po krótkim namyśle postawił na "Koronę Ziemi" i rzecz jasna była to poprawna odpowiedź.

Pytanie o Annę Czerwińską w Milionerach

Czerwińska, która zmarła w styczniu 2023 roku, Koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów, skompletowała w 2000 roku, zdobywając Everest. Zdobycie Korony Ziemi zajęło jej 22 lata - zaczęła w 1978 roku od wejścia na Mont Blanc.