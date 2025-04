Leo Messi żegna papieża Franciszka. Wzruszający wpis legendy piłki nożnej

Od koszykówki do spotkań z Maradoną i Messim. Sportowe pasje papieża Franciszka

Papież Franciszek zmarł o 7:35 w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia 2025 roku. Oficjalnie poinformowano, że jego śmierć nie była bezpośrednio związana z zapaleniem płuc, z którym zmagał się w ostatnich tygodniach, a spowodował ją udar. – Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca – przekazał papieski kamerling, kardynał Kevin Farrel, niedługo po śmierci papieża Franciszka. Bardzo szybko wiadomość ta obiegła cały świat i odbiła się również na środowisku sportowym. Kolejne kluby czy znane osobistości żegnały Ojca Świętego, a we Włoszech nawet zawieszono rozgrywki, co rozwścieczyło kibiców. Papież był mocno związany z futbolem i w przeszłości wypowiadał się m.in. na temat Lionela Messiego. Legendarny Argentyńczyk pożegnał Ojca Świętego wpisem w mediach społecznościowych.

Leo Messi i papież Franciszek mieli okazję spotkać się tuż po tym, jak ten drugi rozpoczął swój pontyfikat. Było to w 2013 roku przed meczem Włochy – Argentyna w Rzymie. – Wielkie emocje. Niestety nie udało mi się nawet chwilę porozmawiać! Było zbyt wiele osób wokół nas i byłem nieco oszołomiony, wszystko przebiegło tak szybko. Jedynie Mario Balotelli wyszedł z papieżem, ale nie zdradził, o czym rozmawiali. W każdym razie było to spotkanie pełne emocji, tym bardziej że jest moim rodakiem – opowiadał wówczas Leo Messi. Po odejściu Ojca Świątego były piłkarz Barcelony zdecydował się na krótki wpis na InstaStories, gdzie opublikował też zdjęcie z papieżem. – Papież inny, bliski, Argentyńczyk. Spoczywaj w pokoju papieżu Franciszku. Dziękuję za uczynienie świata lepszym miejscem. Będziemy za tobą tęsknić – czytamy.

