Mistrzostwa świata w Kielcach! Fani bilarda w Polsce czekali na to latami. Wielka impreza już w lutym

Od 1 do 5 lutego 2023 roku fani bilarda będą mogli skupić uwagę na Targach Kielce. To właśnie tam trwać będą mistrzostwa świata 9-bil, a udział w nich weźmie 128 zawodników. Reprezentacja Polski liczy natomiast dziesięciu bilardzistów, a trzech kolejnych może liczyć na "dzikie karty". - Kiedy 30 lat temu powstawał Polski Związek Bilardowy, marzyliśmy o tym, aby któryś z zawodników stanął na podium Pucharu Europy albo zagrał w mistrzostwach świata. Nasi zawodnicy są obecnie czołówką nie tylko Starego Kontynentu, ale już światową. Wtedy jednak o organizacji takiego turnieju jednak nie myśleliśmy. Cieszę się, że do tego dojdzie, a gospodarzem będą Kielce, bo to miasto jest stolicą polskiego bilarda - powiedział Grzegorz Kędzierski, wiceprezes Polskiego Związku Bilardowego.

Mistrzostwa świata 9-bil w Kielcach!

Rywalizację będzie można oglądać nie tylko na żywo w Targach Kielce, ale również na największych platformach streamingowych jak DAZN, czy Viaplay. - Zawsze chcieliśmy współpracować ze związkami lub partnerami, jeżeli chodzi o organizację tak prestiżowej imprezy, jak mistrzostwa świata. Na początku roku rozpoczęliśmy tworzenie rankingów dziewiątki, gdzie zawodnicy zdobywają punkty, które następnie kwalifikują ich do mistrzostw. Zauważyliśmy, że w czołówce znajduje się tak wielu Polaków. Tak więc, w naszych ostatnich inwestycjach w dziewiątkę bilardową chcemy promować ten sport w nowych miejscach. To dlatego wybraliśmy Polskę - zdradził Emily Frazer, dyrektor Matchroom Multisport LTD.

