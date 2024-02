Mocne spięcie Zbigniewa Bońka z Marianną Schreiber! Ostra reakcja byłego prezesa PZPN. Podzielił ich głośny temat

"Kanał Zero" wzbudza ogromne zainteresowanie wśród wszystkich fanów Krzysztofa Stanowskiego i nie tylko. Aktualnie nowy projekt dziennikarza ma na swoi koncie aż 819 tys. subskrybentów. "Stano" do poniedziałkowego programu zaprosił Samuela Pereirę - byłego pracownika TVP Info. Ta rozmowa wzbudziła wielkie poruszenie na profilu Zbigniewa Bońka na platformie "X". Były prezes PZPN często wypowiada się w tematach sportowych, a od pewnego czasu odnosi się także w sferze politycznej m.in. wypowiedział się na temat kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli inwestycji, którą zaprojektowano jeszcze za rządów obecnej opozycji.

Panie Prezesie, ja rozumiem, że może mieć Pan niechęć do byłej Partii rządzącej - dziwnym trafem nie wykazywał jej Pan kiedy PZPN dostawało pieniądze od rządu (wtedy były wspólne konferencje prasowe), ale czy nie uważa Pan, że takie słownictwo nie przystoi osobie na poziomie i…— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) February 12, 2024

To wystąpienie rozpętało burzę na linii Boniek - Schreiber! Mocna wymiana zdań

Boniek na platformie "X" podsumował wystąpienie Pereiry kontrowersyjnymi słowami. - Co on pierd….i. Pierwszy raz go słucham. Myślałem, że to kawał skurwys…a. Jest gorzej… Żeby nie było wątpliwości. Chodzi o Samuela P. Chory człowiek. Przełączam na Juve-Udinese - uderzył Boniek.

Na komentarz Marianny Schreiber nie musiał czekać długo. - Panie Prezesie, ja rozumiem, że może mieć Pan niechęć do byłej Partii rządzącej - dziwnym trafem nie wykazywał jej Pan kiedy PZPN dostawało pieniądze od rządu (wtedy były wspólne konferencje prasowe), ale czy nie uważa Pan, że takie słownictwo nie przystoi osobie na poziomie i zasadniczo wystawia nim Pan świadectwo, nie Panu Pereirze, ale samemu sobie ? Pozdrawiam serdecznie.

Były prezes PZPN odniósł się do słów Schreiber. - A gdzie pani widzi niechęć do PiS? Nie róbmy z idioty przedstawiciela, reprezentanta partii. Proszę dbać o męża , bo porwał się z motyką na słońce. Ukłony - zakończył.