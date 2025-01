Ostateczna decyzja mistrzyni olimpijskiej. To koniec, klamka zapadła

W roli głównego trenera seniorów Kizierowski zastępuje Pawła Wołkowa, który pełnił tę funkcję od marca 2023 roku. Ostatnią dużą imprezą międzynarodowa z udziałem Wołkowa jako szkoleniowca drużyny narodowej, były niedawne mistrzostwa świata na krótkim basenie w Budapeszcie. Co ciekawe, do zmiany szkoleniowca dochodzi, mimo iż były to udane zawody, bo nasza kadra przywiozła z Węgier 5 brązowych medali. Zdobyli je: Katarzyna Wasick (50 m dow), Kacper Stokowski (100 m grzb), Krzysztof Chmielewski (200 m mot), sztafeta męska 4x100 m dow i mieszana 4x50 m dow. Impreza odbyła się w połowie grudnia 2024 r.

PZP postanowił jednak dokonać zmiany na stanowisku trenera reprezentacji, wydając w związku z tym stosowny komunikat:

„Polski Związek Pływacki podjął decyzję o powierzeniu od stycznia funkcji głównego trenera kadry narodowej seniorów Bartoszowi Kizierowskiemu – naszemu byłemu utytułowanemu pływakowi, czterokrotnemu olimpijczykowi, który w roli szkoleniowca prowadził do wielu sukcesów najlepszych polskich i hiszpańskich pływaków, był między innymi trenerem kadry Hiszpanii (2012–2017) oraz klubu Madrid CN”.

Bartosz Kizierowski ma 47 lat. Jest jednym z najlepszych polskich pływaków w ostatnim 20-leciu. Był specjalistą od dystansów sprinterskich. W medalowym dorobku ma m.in. dwukrotne mistrzostwo Europy na 50 m stylem dowolnym w 2002 i 2006 r., czy brąz MŚ 2005 na tym samym dystansie. Wystąpił w czterech igrzyskach olimpijskich (Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008), a najlepszy wynik zaliczył w Sydney – zajął tam 5. miejsca na 50 m st dow i 100 m st grzb.

Jako czołowy pływak świata trenował w USA, a po zakończeniu kariery sam został szkoleniowcem, również za granicą. Pod jego okiem pracowali tacy zawodnicy jak Konrad Czerniak czy Otylia Jędrzejczak. W tej roli był m.in. na igrzyskach w Londynie w 2012 roku.