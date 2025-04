i Autor: Pixabay, Archiwum prywatne Znicz, świeczka

Wielka żałoba

Nie żyje słynny argentyński piłkarz. Ogromna żałoba! Zmarł Hugo Orlando Gatti

Cała Argentyna opłakuje śmierć papieża Franciszka. Świat sportu jest w żałobie także po jeszcze jednej stracie. W Wielkanoc zmarł Hugo Orlando Gatti, który miał 80 lat. Były reprezentant Argentyny przez długi czas walczył o powrót do zdrowia na OIOM-ie. To on rozpoczął wielką rewolucję w grze bramkarzy.