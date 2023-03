O której godzinie skoki dzisiaj piątek 17.03.2023 Raw Air Loty w Vikersund O której dzisiaj skoki narciarskie w piątek 17 marca 2023 Prolog

Spis treści

Przed nami ciąg rywalizacji w turnieju Raw Air. Skoki narciarskie dzisiaj zapowiadają się bardzo ciekawie. Na piątek 17 marca 2023 zaplanowano prolog na mamuciej skoczni w Vikersund. Wczorajszy konkurs w Lillehammer wygrał Dawid Kubacki, a liderem norweskiego turnieju jest wciąż Halvor Egner Granerud, który jest bliski zgarnięcia dodatkowej premii w wysokości 50 tys. euro.

Już dzisiaj loty w Vikersund. Na piątek 17 marca zaplanowano zaliczany do cyklu Raw Air prolog. Wczorajszy konkurs w Lillehammer był niezwykle loteryjny, ale wreszcie to Polacy mieli szczęście. Po pierwszej serii było dobrze, a ostatecznie skończyło się cudownie! Kubacki wygrał zawody po kapitalnym skoku na 138,5 m i awansował w cyklu Raw Air na czwarte miejsce. Jego strata do prowadzącego Halvora Egnera Graneruda wynosi 57,7 pkt, ale już do drugiego Anze Laniska jest to tylko 22,2 pkt, mając na uwadze, że przed skoczkami weekend z lotami w Vikersund. O ogromnym pechu może mówić Stefan Kraft, który po pierwszej serii był trzeci i odrabiał straty do Graneruda, ale w finale został zdmuchnięty przez potworny podmuch w plecy i spadł z podium, a także poniósł dużą stratę w Raw Air. Pomimo tego, że Norweg nie błysnął w czwartek i zajął "dopiero" 6. miejsce.

W drugiej serii awans zanotował nie tylko Kubacki. Kamil Stoch podniósł się z 11. miejsca na półmetku i skończył siódmy. Piotr Żyła wreszcie się obudził i nawiązał do najlepszych skoków, awansując z 27. lokaty na 14. pozycję. W drugiej dziesiątce konkurs skończyli też siedemnasty Aleksander Zniszczoł i dwudziesty Paweł Wąsek. Polacy dobrze odnaleźli się na wietrznej loterii, która pogrzebała w pierwszej serii m.in. Karla Geigera i Andreasa Wellingera, a w drugiej serii poza Kraftem mocno skomplikowała turniejową sytuację Johanna Andre Forfanga i Daniela-Andre Tandego.

Dziesięciodniowa impreza bez dnia przerwy, z finałem na skoczni do lotów. Tak intensywnej rywalizacji jak Raw Air nie ma nawet Turniej Czterech Skoczni. A wszystko pod koniec sezonu, gdy skoczkowie są już zmęczeni. Drugi etap imprezy toczy się w Lillehammer (K123). - Nie ma przesady w takiej gęstości startów - przekonuje w rozmowie z "SE" Apoloniusz Tajner, były prezes PZN. - Tym bardziej, że mniej gęste były niedawne mistrzostwa świata w Planicy, a po nich nastąpiło kilka dni przerwy. Ponadto skoczkowie lubią taki tryb w sezonie: kwalifikacja, konkurs i przejazd na inny obiekt. Tylko trzeba być dobrze przygotowanym motorycznie do sezonu, żeby wytrzymać turniej do końca. A nasi zawodnicy są dobrze przygotowani - zapewnia Tajner. Bardzo groźnie wyglądający upadek w czasie treningu zaliczył Paweł Wąsek. Na szczęście nic mu się nie stało.

Pasjonująca rywalizacja w Raw Air przeniosła się z Oslo do Lillehammer. To tam skoczkowie narciarscy będą kontynuować walkę o duże premie finansowe w norweskim cyklu. W tegorocznym turnieju Raw Air przewidziano nagrody za trzy czołowe miejsca wśród mężczyzn - 50, 20 i 10 tys. euro. Dziesięć dni rywalizacji (10-19 marca), sześć serii kwalifikacyjnych i sześć konkursów zaliczanych jednocześnie do Pucharu Świata. Osiemnaście skoków, które stworzą ostateczną klasyfikację turnieju. Po konkursach w Oslo na olimpijskim obiekcie Holmenkollbakken (K120) zawodnicy bez dnia przerwy podejmą rywalizację w Lillehammer (K123) - od poniedziałku do środy 15 marca. A ostateczny akt dokona się na największej skoczni świata, mamucie w Vikersund (K200) - od 17 do 19 marca.

Tylko dwaj skoczkowie wygrali turniej dwukrotnie w poprzednich pięciu edycjach: Austriak Stefan Kraft (2017 i 2022) i Kamil Stoch (2018 i 2020). Tego lauru nie ma jeszcze w kolekcji Dawid Kubacki. W trakcie Raw Air obchodził 33. urodziny. Zwycięstwo albo chociaż miejsce na podium byłoby świetnym prezentem. Na razie lider polskiej kadry jest czwarty, a to dobra pozycja, żeby powalczyć o coś więcej.

Na piątek 17 marca 2023 zaplanowano prolog przed konkursem indywidualnym PŚ w Vikersund zaliczany do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Początek o godzinie 17. Transmisja TV na w Eurosporcie 1 oraz w Playerze.