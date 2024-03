O której godzinie skoki dzisiaj sobota 16.03.2024 Raw Air Vikersund O której dzisiaj skoki narciarskie 16 marca 2024

Trwa Raw Air, a już dzisiaj pierwszy konkurs w lotach na mamuciej skoczni w Vikersund. Wczorajszy prolog wygrał Słoweniec Peter Prevc. Piąte miejsce zajął Aleksander Zniszczoł (228,5 m). Awans do konkursu wywalczyło jeszcze trzech Polaków. Kamil Stoch zajął 33. miejsce (197 m), Piotr Żyła byl 36. (197 m), a 37. pozycję zajął Dawid Kubacki (190,5 m).

Skoki narciarskie dzisiaj sobota 16.03.2024 Raw Air O której skoki w sobotę?

Dawid Kubacki był najlepszy z Polaków w drugim konkursie w Trondheim. Zajął 14. miejsce, ale nie ukrywał frustracji i niedosytu. - Błędy wynikają z tego, że skaczemy do d**y cały sezon. I tutaj jest ciężko to wszystko poskładać do kupy z dnia na dzień. Myślę że zrobiłem solidny krok na przód, żeby to zaczynało coraz lepiej wyglądać. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to jest w kontekście dalszej pracy na wiosnę niż tego sezonu. Bo tego sezonu nam niewiele zostało - powiedział Kubacki w rozmowie z dziennikarzem TVN-u,

O której godzinie skoki dzisiaj sobota 16 marca 2024 O której skoki w Raw Air?

Trwa Raw Air, przed nami rywalizacja w Vikersund. Na sobotę 16 marca zaplanowano komnkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Poniżej program zawodów w Vikersund.

Sobota, 16.03.2024

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 17.03.2024

15:30 - Pierwsza seria konkursowa