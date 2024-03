O której godzinie skoki dzisiaj środa 13.03.2024 Raw Air PŚ Trondheim O której dzisiaj skoki narciarskie 13 marca 2024

Absolutnie NIE-WIA-RY-GO-DNE, co zrobił Cristiano Ronaldo! To jest niewytłumaczalne [WIDEO]

Trwa Raw Air. Po konkursach w Oslo rywalizacja przeniosła się do Trondheim. Za nami pierwszy konkurs, który wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, bijąc rekord skoczni (106 m). Prowadzenie w klasyfikacji Raw Air utrzymał Austriak Stefan Kraft, lider PŚ. Najlepszy z Polaków był wczoraj Aleksander Zniszczoł, który zajął 22. miejsce. Bardzo słabo spisali się Kamil Stoch i Piotr Żyła, którzy nie awansowali do finałowej serii.

Skoki narciarskie dzisiaj środa 13.03.2024 O której skoki dzisiaj Trondheim Raw Air

Polacy nie radzą sobie w tym sezonie w Raw Air tak dobrze, jak bywało to jeszcze jakiś czas temu. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, bowiem ten sezon jest dla Biało-Czerwonych fatalny. Są jednak pewne powody do radości – Aleksander Zniszczoł osiągnął wysoką formę i całkiem niedawno stanął po raz pierwsze w karierze na podium Pucharu Świata. We wtorkowym konkursie w Trondheim poszło mu już gorzej. – Może miejsce nie zachwyca, ale takie były moje skoki, na to miejsce. Pierwszy był za późno, a w drugim ten próg mi nie oddał do końca – ocenił swój występ Zniszczoł. – Muszę przeanalizować te skoki, mniej więcej wiem, dlaczego tak wyszło. To była mała skocznia, co prawda równe warunki, ale ciężkie, więc nie było łatwo – dodał.

O której godzinie skoki dzisiaj środa 13.03.2024 Raw Air

Dawid Kubacki w debiucie na nowej skoczni w Trondheim zajął 24. miejsce. – Niczym ta skocznia nie zaskakuje. To taka normalna poprawna skocznia, jakich jest dużo. Może jest delikatna różnica, w porównaniu do innych normalnych skoczni. Jakbym porównał chociażby do Szczyrku, to wydaje mi się, że tutaj jest trochę niższa parabola lotu zaraz za progiem. Aczkolwiek może to wynikać z tego, że te skoki były spóźnione i sam sobie tej paraboli nie nadałem – zauważył Kubacki, cytowany przez portal skijumping.pl

Skoki dzisiaj O której godzinie dzisiaj w środę Raw Air 13.03

Trwa Raw Air. Na środę 13 marca 2024 zaplanowano konkurs indywidualny w Trondheim. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na antenie TVN i Eurosportu 1.

Środa, 13.03.2024

14:00 - Oficjalny trening

16:00 - Pierwsza seria konkursowa