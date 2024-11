Piłkarz zabity podczas meczu. Piorun uderzył w murawę. Przerażające zdarzenie uwieczniono na filmie

Piłkarz zabity na murawie. Piorun uderzył w boisko podczas meczu.

Mecz peruwiańskich drużyn C.D. Juventud Bellavista oraz U.D. Familia Chocca zakończyło się prawdziwą tragedią. Spotkanie, które rozgrywane było w niedzielę 3 listopada o godzinie 16:00 czasu lokalnego do pewnego momentu przypominało każdy, normalny mecz piłki nożnej. Z czasem jednak warunki atmosferyczne zaczęły robić się coraz mniej komfortowe z uwagi na rzęsisty deszcz, któremu zaczęły towarzyszyć wyładowania. Wtedy jeszcze nikt nie mógł spodziewać się, do jakiej tragedii dojdzie na peruwiańskim boisku. Jeden z piorunów uderzył w nasiąkniętą wodą murawę, co okazało się śmiertelnie niebezpieczne. W chwili wyładowania niemalże wszyscy piłkarze po prostu padli na ziemię. Ci, którym udało się ustać, chwilę później również położyli się na murawie. Niestety, 39-letni obrońca José Hugo de la Cruz Mesa nie przeżył tego zdarzenia.

Piorun uderzył w boisko, gdy Juventud Bellavista i Familia Chocca rozrywały swój mecz w lidze peruwiańskiej w regionie Junin.José Hugo de la Cruz Mesa zmarł, 7 innych piłkarzy jest w szpitalu. Bramkarz w stanie ciężkim.pic.twitter.com/O7cPgUwDG4— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) November 4, 2024

7 osób trafiło do szpitala

Sędzia widząc, że warunki atmosferyczne stają się niebezpieczne dla piłkarzy postanowił przerwać spotkanie i zaprosić piłkarzy do szatni, gdzie mieli najpewniej poczekać na poprawę pogody. Kiedy ci schodzili do szatni, nastąpiło uderzenie pioruna. W niedalekiej odległości od obrońcy, który zginął po wyładowaniu, znajdował się również Juan Choca. Jako jeden z siedmiu piłkarzy trafił on do szpitala, a jego stan określany jest obecnie jako ciężki.

José Hugo de la Cruz Mesa był tym, w którego bezpośrednio uderzył piorun. Pozostali zawodnicy, którzy ucierpieli w skutek zdarzenia trafiło do placówki medycznej z różnego rodzaju oparzeniami ciała. Na drastycznym nagraniu, które zarejestrowało całą sytuację dobitnie widać, jak zmarły obrońca na sekundę zamienia się w coś przypominającego kulę ognia.