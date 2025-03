Pojechał do reżimu

Za nami pierwsze odsłony rywalizacji w norweskim cyklu Raw Air. Ryoyu Kobayashi wygrał czwartkowy konkurs indywidualny na Holmenkollbakken w Oslo. Japończyk triumdował dzięki skokom na odległość 129,5 m oraz 127 m. Drugi był Jan Hoerl, a trzeci Karl Geiger. Najlepszy z Polaków, Paweł Wąsek zajął 17. miejsce. Pucharowe punkty zdobyło czterech Biało-Czerwonych.

Raw Air 2025 ruszył w atmosferze skandalu, zaraz po tym, jak Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zawiesiła dwóch skoczków norweskich Mariusa Lindvika i Johanna Andre Forfanga zamieszanych w aferę z kombinezonami podczas mistrzostw świata w Trondheim. W tej sytuacji Lindvik i Forfang nie będą mogli wystąpić w kończących sezon konkursach w Norwegii i Słowenii. Trwa procedura zawieszenia przez FIS także w stosunku do trzech członków sztabu szkoleniowego Norwegii, w tym trenera kadry Magnusa Breviga. Breivig wcześniej został już zawieszony przez norweską federację. Obok byłego trenera kadry norweskich skoczków procedura FIS obejmuje asystenta trenera Thomasa Lobbena oraz pracownika serwisu Adriana Liveltena.

W trakcie mistrzostw świata ujawniono, że Norwegowie dopuścili się niedozwolonych przeróbek w kombinezonach. Złamanie przepisów miało polegać m.in. na wszywaniu elementów usztywniających ubiory, co w konsekwencji miało się przyczynić do dłuższych skoków. Obaj zostali zdyskwalifikowani po konkursie na dużej skoczni, a Lindvik stracił srebrny medal. - Sytuacja jest oczywiście niezwykle niepokojąca i rozczarowująca" - powiedział sekretarz generalny FIS Michel Vion. - Pracujemy nad sprawą non-stop, prowadzimy kompleksową i dokładną analizę sytuacji, po to, aby wszystko uczciwie wyjaśnić - dodał.

Skoki narciarskie dzisiaj: w piątek 14.03.2025 prolog w Vikersund

Na piatek 14 marca 2025 zaplanowano zaliczany do Raw Air prolog na mamuciej skoczki w Vikersund. Początek prologu o godzinie 17. Transmisja TV na Eurosporcie 1, Metro i platformie MAX.

