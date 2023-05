Robert Karaś napotkał spory problem w trakcie morderczego wyzwania! Niepokojące wieści o jego zdrowiu

Robert Karaś to uznany triathlonista, który przekracza kolejne granice ludzkiej wytrzymałości. Jakiś czas temu podjął on zdecydowanie inne wyzwanie i wystąpił na gali FAME MMA 17, podczas której wygrał z Filipem „Filipkiem” Marcinkiem na punkty, choć przez pewien czas walczył z kontuzją. Jednak ból, to nie jest coś, co może przestraszyć Roberta Karasia. Partner Agnieszki Włodarczyk teraz wrócił do swojego nominalnego zajęcia i wystartował w zawodach World Cup Brasil Ultra Tri. Niestety, pojawiły się pierwsze problemy, w tym nieoczekiwany kłopot z oczami polskiego zawodnika.

Robert Karaś ma problem z oczami

Zawody ruszyły 20 maja i obecnie trwają zmagania w jeździe na rowerze. W poniedziałek w mediach społecznościowych zespół Roberta Karasia poinformował, że pojawiły się problemy ze zdrowiem zawodnika – Robert czuje się bardzo dobrze fizycznie. Niestety mamy problem z oczami. Nie wiadomo, czy to odczyn alergiczny, czy go trochę przewiało - wczoraj Robert jechał bez okularów. Szukamy powodu problemu, będziemy reagować – tłumaczy członek zespołu Polaka.

Popołudniu uzupełniono informacje, że chwili kłopot udało się wyeliminować. – Mieliśmy mały problem z oczami. Pomimo dobrego samopoczucia, Robert nie mógł podnieść powiek. Uzupełniliśmy mikroelementy , zmieniliśmy dietę na jakiś czas i wszystko wróciło do normy. Trzymajcie kciuki – czytamy.