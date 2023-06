Roznegliżowane zdjęcia seksbomby z Włoch robią furorę! Lubi prezentować swoje wdzięki w sieci. Ma w tym swój cel

Agata Centasso od wielu lat reprezentuje barwy włoskiej Venezii Calcio 1985 (nie mylić z Venezia FC), występującej obecnie na trzecim poziomie rozgrywkowym, czyli Serie C. Włoszka przyciąga jednak uwagę nie tylko swoją grą, ale także urodą, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. 33-letnia piłkarka na swoim profilu na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 50 tys. osób, publikuje często zdjęcia z meczów, swoje przemyślenia na temat sytuacji w klubie, ale też dużo prywatnych materiałów i nie boi się pokazywać własnego ciała.

Piękna Włoszka zniewala urodą. Odważnymi zdjęciami chce zwiększyć popularność kobiecej piłki nożnej

Niedawno Agata Centasso udzieliła wywiadu „La Gazzetta dello Sport”, w którym opowiedziała o początku swojej przygody ze sportem. – W domu pchali mnie w stronę muzyki, tańca i fortepianu. Ja jednak wybrałam koszykówkę. Podobała mi się też piłka nożna. Oczywiście zawsze występowałam przeciwko mężczyznom, to nigdy nie był dla mnie problem. W końcu w wieku 20 lat postawiłam na piłkę nożną jako sport numer jeden – powiedziała w wywiadzie i odniosła się także do swojej aktywności w sieci – Jestem szczęśliwa patrząc na to wszystko. Widzę to jako szansę, ponieważ pozwala mi to na lepsze poznanie mojego dyscypliny sportowej. Poza tym chcę pomóc zwiększyć popularność kobiecej piłki nożnej – podkreślił Centasso w rozmowie z „LGdS”. W galerii poniżej zobaczycie zdjęcia gorącej włoskiej piłkarki: