Serial "1992: Wielka Gra" na platformie Viaplay! Pasjonująca podróż w czasie, to trzeba zobaczyć!

Aż 95,000 kibiców na legendarnym stadionie Camp Nou. Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk i Jerzy Brzęczek kontra Pep Guardiola, Luis Enrique i Abelardo Fernandez. Wielki finał rywalizacji piłkarzy podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku to bez wątpienia jeden z legendarnych meczów w historii polskiego futbolu. Choć Biało-Czerwoni przegrali wtedy z Hiszpanami 2:3, wracali do kraju w chwale bohaterów, a wywalczony tytuł wicemistrzów olimpijskich do dziś pozostaje ostatnim, wielkim sukcesem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. O tym, jak wyglądała droga Polaków do srebrnego medalu w Barcelonie, wyjątkowej drużynie budowanej w realiach postkomunistycznej Polski, opowiada 3-odcinkowy serial dokumentalny Viaplay ‘1992: Wielka Gra’. To nie tylko pasjonująca opowieść o sporcie, ale także o nieco już zapomnianej historii naszego kraju, a zarazem o grupie nastolatków wychowanych za żelazną kurtyną i spełniających swoje marzenia w nowej, już kapitalistycznej rzeczywistości. Premiera serialu ‘1992: Wielka Gra’ już 7 marca tylko w Viaplay!

Na początku lat 90. reprezentacja Polski w piłce nożnej była jedynie cieniem osiągającej wielkie sukcesy drużyny z lat 1972-1982, a nastroje kibiców były fatalne. Nowe realia gospodarki kapitalistycznej i trudne przemiany gospodarcze odbiły się również na sporcie. W efekcie sporej liczbie klubów sportowych groziło bankructwo, a wielu sportowców musiało zmierzyć się z problemami finansowymi. Historia drogi, jaką przebyła ówczesna reprezentacja olimpijska, od ligowych klubów piłkarskich do podium w Barcelonie, jest wyjątkowa pod wieloma względami. Pomysł na tworzoną właściwie od zera drużynę olimpijską, został dostosowany do możliwości nowo narodzonego polskiego kapitalizmu i szybko wcielony w życie. Kilku biznesmenów i polityków wspierających ten ambitny projekt zmuszonych było wtedy prowadzić niełatwą, zakulisową grę z klubami sportowymi i władzami piłkarskimi.

Znakomita forma polskich piłkarzy podczas turnieju olimpijskiego w Barcelonie była zaskoczeniem niemal dla wszystkich – dziennikarzy, ekspertów i kibiców. W sześciu meczach Biało-Czerwoni zdobyli aż siedemnaście bramek. Po czterech zwycięstwach i remisie, zatrzymali się dopiero w wielkim finale, w którym po wyrównanej walce przegrali z gospodarzem Hiszpanią 2:3, tracąc decydującą bramkę w ostatniej minucie spotkania. Warto pamiętać, że w ówczesnej drużynie olimpijskiej Hiszpanii czołowe role odgrywali legendarni Luis Enrique, Pep Guardiola i Kiko. Biało-czerwoni zdobyli srebrny medal, mimo że nikt nie przypuszczał, że uda się im wyjść z grupy.

Za spektakularnym sukcesem olimpijskiej reprezentacji Polski stał wyjątkowy trener. Trudny charakter, żywiołowość i przebojowość Janusza Wójcika odcisnęły duże piętno na drużynie. Kiedy była taka potrzeba Wójcik potrafił być surowy i okrutnie bezpośredni, często używał nieparlamentarnych słów, ale cechowało go również poczucie humoru. Potrafił także odpowiednio zadbać o atmosferę w zespole.

Wójcik budził duży respekt u swoich piłkarzy, ale był też dla nich niczym drugi ojciec. Faktem jest, że to pod jego skrzydłami Wojciech Kowalczyk, Andrzej Juskowiak, Jerzy Brzęczek, Grzegorz Mielcarski, a także Marek Koźmiński, Piotr Świerczewski, Dariusz Gęsior, Tomasz Łapiński i ich koledzy z ówczesnej kadry olimpijskiej w brawurowy sposób zaistnieli w sportowej i społecznej świadomości nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Młoda drużyna pokazała wolę walki, pokonując nie tylko faworyzowanych przeciwników, ale także wiele pozasportowych trudności.

O kulisach życia olimpijskiej reprezentacji z Barcelony 1992 w najnowszej produkcji Viaplay opowiedzą czołowe postaci srebrnej drużyny – m.in. Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk, Aleksander Kłak, Jerzy Brzęczek czy Tomasz Łapiński. Ale sukces olimpijskiej reprezentacji miał nie tylko wymiar sportowy. Pasjonującą historię powstania i finansowania drużyny opowiedzą również m.in. były premier Jan Krzysztof Bielecki a także czołowi na początku lat 90-tych polscy dziennikarze, artyści i działacze piłkarscy. W serialu nie zabraknie również wypowiedzi najlepszych obecnie ekspertów piłkarskich w kraju, m.in. Michała Zachodnego i Piotra Żelaznego z Viaplay.

- ‘1992: Wielka Gra’ to nie tylko pasonujący dokument sportowy. To również fascynujący obraz wielkich przemian, zachłyśnięcia się kapitalizmem i entuzjastycznego wprowadzania obarczonych sporym ryzykiem przedsięwzięć biznesowych. A przecież takim projektem była olimpijska reprezentacja Polski. W ‘1992: Wielka Gra’ przybliżamy historię o tym, jak kilku biznesmenów rozpoczyna trudną, zakulisową grę z klubami sportowymi i PZPN. To dzięki nim i utalentowanym, młodym piłkarzom III Rzeczpospolita otrzymała swój pierwszy wielki sukces piłkarski. Na kolejny wciąż czekamy...’ - mówi Maciej Bielawski, reżyser serialu.

Za produkcję serialu dokumentalnego Viaplay ‘1992: Wielka Gra’ odpowiada Telemark (‘Wielka woda’, ‘Pakt’, ‘Bez tajemnic’). Producentem serialu jest Maciej Kubicki (‘Pianoforte’, ‘Over the Limit’), a jego reżyserem Michał Bielawski (‘Mundial. Gra o wszystko’, ‘Wiatr. Thriller dokumentalny’). Autorami zdjęć są Michał Gruszczyński i Filip Drożdż, za montaż odpowiada Maciej Walentowski, a muzykę stworzył Tymoteusz Witczak. Produkcja była nadzorowana przez Barbarę Wiśniewską-Grzesiak, Executive Producer Scripted, Viaplay Group.

Wszystkie trzy odcinki serialu dokumentalnego ‘1992: Wielka Gra’ będą dostępne już od 7 marca w Viaplay.