Skoki dzisiaj O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 26.03.2023 Lahti O której dzisiaj skoki narciarskie w niedzielę 26 marca 2023

Przed nami ciąg dalszy rywalizacji w PŚ na skoczni w Lahti. Na niedzielę zaplanowano kwalifikacje i konkurs indywidualny. Wczoraj w konkursie drużynowym na podium wskoczyli Polacy. Na pochwały zasłużyli i Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł, którzy wywiązali się ze swojego zadania i pokazali się z bardzo dobrej strony.

Polscy skoczkowie narciarscy zajęli 3. miejsce we wczorajszym konkursie drużynowym w Lahti. Po nieobecność Dawida Kubackiego trener Thomas Thurbichler puścił do boju zespół w składzie Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. Polacy sukces zadedykowali Kubackiemu i jego chorej żonie Marcie. Dawid w dniu zawodów przekazał najnowsze wiadomości o stanie zdrowia małżonki. - Walczyliśmy także dla nich, pod nieobecność Dawida. To była duża ulga, szczególnie dla chłopaków, którzy podróżują z nim od wielu lat - powiedział trener Thomas Thurnbichler cytowany przez skijumping.pl. - Wszyscy byli przyjęci, więc optymistyczne wieści z rana były dawką pozytywnych emocji! Wiem, że razem oglądali dzisiejsze zawody i to podium jest prezentem od nas dla tej dwójki - dodał Thomas Thurnbichler.

Skocznię w Lahti nazywają „Lahti beton” albo „Szubienica”. W tym roku obchodzi stulecie. Zespół skoczni Salpausselkä zbudowany został w tym fińskim mieście na betonowym podłożu, a jego wygląd skojarzony został z miejscem kaźni. Nie ma jednak danych o jakimkolwiek śmiertelnym zejściu zawodnika w Lahti. W najwyższej formie wśród Polaków jest chyba obecnie Kamil Stoch, który zakończył Raw Air 2023 na ósmej pozycji. - Pojedyncze skoki były naprawdę bardzo dobre. Niektóre prologi, bądź skoki konkursowe. Czasami zabrakło szczęścia, ale mam świadomość, że jeszcze jestem w stanie ukąsić i oddawać bardzo dobre skoki, na najwyższym poziomie - powiedział Stoch w rozmowie ze skijumping.pl Na skoczni K116 rozegra się przedostatni etap Pucharu Świata 2022-23.

Polscy skoczkowie zdobywali w Lahti medale mistrzostw świata (Stanisław Marusarz – srebrny w 1938 r.; Adam Małysz – złoty i srebrny w 2001; zaś w roku 2017 - drużyna złoty, a Piotr Żyła brązowy). W Pucharze Świata po trzy zwycięstwa odnieśli Adam Małysz i Kamil Stoch, a rok temu na najniższy stopień podium wskoczył Piotr Żyła. Co więcej – Adam Małysz trzykrotnie ustanawiał rekord tej skoczni. Triumf w klasyfikacji generalnej PŚ zapewnił już sobie Norweg Halvor Egnar Granerud. Norweg zdominował ten sezon. Do pełni szczęścia zabrakło mu tylko sukcesu w mistrzostwach świata.

Na niedzielę 26 marca 2023 zaplanowano kwalifikacje i konkurs indywidualny. Początek kwalifikacji o godzinie 13.30. Początek pierwszej serii o godzinie 15.15. Transmisja TV na antenie TVN, Eurosportu 1 i w Playerze. Poniżej program zawodów mężczyzn.

Niedziela, 26.03.2023

13:30 - Kwalifikacje

15:15 - Konkurs indywidualny