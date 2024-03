Tłumy matek padną po informacjach, jak Lewandowscy wychowali córkę Klarę! W wielu domach graniczy to z cudem

Smutne informacje dotarły do Polski. Piłkarz zmarł na treningu, miał zaledwie 24 lata

Pomimo tego, że Anna i Robert Lewandowscy bardzo dbają o swoją prywatność i starają się chronić swoje córeczki Klarę i Laurę, o starszej z nich w ostatnim czasie jest dość głośno, przede wszystkim ze względu na fakt, że pierworodna wyprowadzała kapitana reprezentacji Polski, a prywatnie swojego tatę na mecz barażowy przeciwko Estonii. Teraz z kolei Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych tym, jak wygląd jej codzienność, kiedy córka pomaga jej przy wielu czynnościach.

Okazuje się, że zdrowy tryb życia, który Anna Lewandowska promuje swoją działalnością od najmłodszych lat jest również zakorzeniony u jej dzieci, co widać chociażby po wspólnych zakupach trenerki fitness oraz bizneswoman z jej córeczką. - Klara uwielbia sama wybierać co mamy wziąć do koszyka... i powiem Wam, naprawdę podobają mi się te wybory - zaczęła swoją relację na Instagam Stories Lewandowska pokazując Klarę podczas zakupów z mamą.

- Dobrze jest od najmłodszych lat uświadamiać dzieci co jest zdrowe a co nie. A teraz jedziemy coś wspólnie gotować! Taki pomocnik to skarb! W szkole teraz tydzień wolnego, więc i czasu wspólnego razem dużo - kontynuowała bizneswoman chwaląc się tym, jak wielką pomoc ma ze strony swojej prawie 7-letniej córki.