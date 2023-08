Tomasz Fornal pokazał zdjęcie z łóżka wraz z piekielnie gorącą ukochaną. Nie mógł przepuścić takiej okazji, wyjątkowa chwila

Fani Tomasza Fornala już jakiś czas temu przeprowadzili internetowe śledztwo. A w zasadzie instagramowe. Czy Tomasz Fornal ma dziewczynę? Wielu chciało znać odpowiedź na to pytanie. A oliwy do ognia dodał Fornal, który wyznał, że nie jest już singlem

"Powiem tak, spotykam się z kimś i uważam, że jeżeli zaczynam się z kimś spotykać, to na ten moment jestem zajęty. Zobaczymy, jak ta relacja się potoczy i w jakim kierunku pójdzie, ale nie mogę powiedzieć, że jestem wolny, jeżeli z kimś piszę i się spotykam" — powiedział w "Podcaście olimpijskim" Onetu.

Ivana Knoll ocenzurowana! Pokazała gorące nagranie ciała i nie mieli dla niej litości, modelka jest oburzona

Kilka dni temu wszystko stało się oficjalne, gdy Fornal i Gaczorek opublikowali na Instagramie pierwszą wspólną fotografię z urlopu. Dla Gaczorek to nie tylko urlop, ale powód do świętowania. Urodzinowego rzecz jasna. Z racji tego święta na swoim profilu na Instagramie zamieściła wpis. "W tym roku moim jedynym życzeniem jest, aby spokój, którego zaznałam w środku i w głowie trwał. Mam wspaniałych ludzi obok, jestem szczęśliwa i to wszystko, czego mogłabym sobie wymarzyć. Dziękuję wszystkim za wspaniałe życzenia, za wszystkie piękne słowa. Z okazji moich urodzin życzę wam, abyście znaleźli swoje szczęście i swoją drogę, życzę wam miłości, prawdziwych przyjaźni i sukcesów. Nie zniechęcajcie się, nigdy nie wątpcie w siebie, bo na to co piękne i prawdziwe warto zaczekać" — napisała.

Aż serce może się rozpuścić po tym, co Zuzanna Górecka napisała do swojego ukochanego. Drżała o Zbigniewa Bartmana