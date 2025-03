Klaudia Zwolińska szykuje się do sezonu 2025. Srebrna medalistka olimpijska wylewała siódme poty w Australii, teraz rusza do Francji

Jak wynika z doniesień medialnych, Radiša Ilić popełnił samobójstwo, skacząc z okna swojego mieszkania. Nie są znane powody tego czynu. Zawodnik grał w Partizanie w latach 1998–2003 i 2010–2013. Raz wystąpił w reprezentacji Serbii. Partizan napisał w komunikacie o śmierci Ilicia: „Kiedy wrócił do Partizana w 2010 roku, wniósł nieoceniony wkład w kwalifikację drużyny do Ligi Mistrzów. Był kluczowym graczem w kwalifikacjach i wziął udział w niezapomnianej serii rzutów karnych przeciwko Anderlechtowi, w której Belgowie chybili trzy razy, co zapewniło Partizanowi miejsce w elitarnych rozgrywkach”.

Ilić stał się ulubieńcem kibiców

Radisa Ilić stał się wówczas ulubieńcem kibiców. Urodzony w Bajina Bašta, stawiał pierwsze kroki w piłce nożnej w lokalnym klubie, po czym przeniósł się do Slobody Užice, gdzie spędził cztery lata. Potem piłkarskie losy zaprowadziły go do Partizana w 1998 roku, gdzie spędził pięć sezonów, zanim przeniósł się do rumuńskiego Naționalu Bukareszt. Wkrótce wrócił do Serbii, podpisał kontrakt z Boracem Čačak, a następnie kontynuował karierę w OFK Belgrad. Krótko bronił również w greckim Panseraikosie. Pod koniec kariery wrócił do Partizana.

Radiša Ilić na zawsze pozostanie częścią historii Partizana. Jego poświęcenie i legendarne chwile w czarno-białej koszulce nigdy nie zostaną zapomniane. Pozostawił niezatarty ślad w naszym klubie, a jego nazwisko będzie na zawsze wspominane z dumą wśród fanów Partizana. Spoczywaj w pokoju! – napisał Partizan w komunikacie po śmierci piłkarza.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

