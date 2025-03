Szymon Marciniak w środku burzy po Atletico - Real! O tej decyzji mówi cały świat

Wielkie derby Madrytu w środowy wieczór. Roman Kosecki ma swojego „czarnego konia” w tym meczu, to on może rozstrzygnąć losy awansu [ROZMOWA SE]

Szymon Marciniak w środku burzy po tej decyzji w meczu Atletico - Real

W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Real Madryt wygrał u siebie z Atletico Madryt 2:1. W rewanżu nie utrzymał jednak tej przewagi - już po 30 sekundach Atletico wyrównało stan dwumeczu na 2:2. Ten wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Potrzebne były więc rzuty karne, w których doszło do niecodziennych scen.

Wszystko zaczęło się w czwartej kolejce. Wcześniej Kylian Mbappe, Alexander Sorloth i Jude Bellingham pewnie wykonali jedenastki. Wtedy do piłki podszedł Julian Alvarez i pokonał bramkarza Realu, ale poślizgnął się przy strzale. Początkowo wydawało się, że mimo to wyrównał w karnych na 2-2, jednak zainterweniował VAR. Okazało się, że w wyniku poślizgnięcia zawodnik Atletico dotknął piłkę dwiema nogami, co jest zabronione! Sędzia Szymon Marciniak po konsultacji VAR anulował więc to trafienie.

Real w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po horrorze! Klęska Atletico w rzutach karnych

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Następne pytanie

Ta decyzja błyskawicznie rozgrzała kibiców na całym świecie. Kontakt drugiej nogi z piłką był naprawdę trudny do wyłapania nawet na powtórkach, a nagrania karnego Alvareza w zwolnionym tempie stały się viralem. Wywołały też mnóstwo opinii.

"Ujmę to tak: to jedna z najodważniejszych decyzji sędziowskich w historii futbolu" - tak Krzysztof Stanowski skomentował decyzję Marciniaka. "To był płynny strzał. Tam było może jakieś mikrodotknięcie. Piłka nawet nie drgnęła, nie podbił jej Alvarez. Ciężko zrozumieć..." - nie mógł się z nią pogodzić Michał Pol. Przepisy są jednak bezlitosne, a na dokładnych powtórkach widać podwójny kontakt Alvareza z piłką.

"Piłka mogła lecieć prosto, krzywo, do góry. To nie ma znaczenia. Gdy nastąpi podwójny kontakt przy wykonywaniu rzutu karnego, jest on anulowany. Koniec kropka. I nie ma co tu się zastanawiać. Dobra decyzja Marciniaka" - czytamy wyjaśnienia. Poniżej możecie to ocenić sami z komentarzem Adama Lyczmańskiego, byłego sędziego, a obecnie eksperta Canal+ Sport.

Roman Kosecki ma przekorne życzenie przed hitowymi derbami Madrytu w Champions League. Chodzi o Szymona Marciniaka