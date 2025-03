Atletico Madryt - Real Madryt: Relacja NA ŻYWO. Kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów?

Wielkie derby Madrytu w środowy wieczór. Roman Kosecki ma swojego „czarnego konia” w tym meczu, to on może rozstrzygnąć losy awansu [ROZMOWA SE]

Atletico Madryt postawiło się w zeszłym tygodniu na wyjeździe Realowi Madryt, ale poniosło porażkę 2:1. Gole Rodrygo i Brahima Diaza pozwoliły "Królewskim" złapać oddech przed rewanżem, w którym kibice z pewnością będą nieść "Los Colchoneros" do sukcesu. Trafienie Juliana Alvareza nie wystarczyło na Santiago Bernabeu, ale należy pamiętać, że jakiekolwiek zwycięstwo Atleti gwarantuje tej drużynie co najmniej dogrywkę. Realowi awans da nawet remis, co zwiastuje nam wielkie emocje, o które dbać będzie m.in. Szymon Marciniak - główny sędzia środowego hitu Ligi Mistrzów.

W ćwierćfinale LM jest już m.in. FC Barcelona, która w lidze walczy z Atletico i Realem o mistrzostwo, a we wtorek pokonała Benficę i awansowała do kolejnej fazy. Pewną niespodzianką był awans PSG, które przegrało u siebie z Liverpoolem (0:1), ale w rewanżu na Anfield Road doprowadziło do dogrywki i wygrało w rzutach karnych. Ta historia może stanowić motywację dla Atletico przed bojem z odwiecznym rywalem, jednak kluczowe i tak będzie to, co wydarzy się na boisku. Początek już o 21:00!