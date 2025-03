Paweł Wszołek był gotowy poświęcić się dla Legii

Podczas konferencji prasowej trener Goncalo Feio mówił o urazach trzech zawodników. - Radovan Pankov to piłkarz, którym od pewnego czasu musimy zarządzać, też z powodu poprzedniego urazu - powiedział Portugalczyk. - W ostatnim meczu z Motorem pojawił się też problem z jego nogą. To sytuacja, którą do ostatniej chwili będziemy rozważać, czy będzie mógł grać w meczu, czy nie. Z Wszołkiem jest podobnie. Po meczu z Molde mocno zarządzaliśmy, aby mógł wystąpić w meczu ligowym. Jego stan nie był idealny, ale miał dużo chęci do tego, aby pomóc drużynie. Był gotowy poświęcić się dla zespołu. Wierzę w to, że będziemy mogli liczyć na wszystkich. Ale to są sytuacje, które do samego końca będziemy musieli ocenić i wspólnie podjąć decyzję - zaznaczył.

Sergio Barcia podkręcił staw skokowy

Środowych zajęć nie dokończył za to hiszpański obrońca. - Sergio Barcia podczas treningu podkręcił staw skokowy - wyjawił trener Feio. - Ostatecznie opuścił zajęcia, ale to nie jest jednoznaczne z tym, że nie będzie mógł grać z Molde. Zobaczymy jak będzie reagował. Poddany jest terapiom. Jesteśmy dobrej myśli, że jutro będzie mógł pomóc - podkreślił szkoleniowiec warszawskiego klubu.

