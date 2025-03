Ruben Vinagre jest bardzo szczęśliwy w Legii

Ruben Vinagre trafił do Legii na zasadzie rocznego wypożyczenia ze Sportingu Lizbona. Władze Legii na początku roku zdecydowały o wykupieniu Portugalczyka. W ten sposób stołeczny klub pobił transferowy rekord ligi. Vinagre kosztował ok. 2,4 mln euro. Jak się czuje obrońca w warszawskim zespole? - Można powiedzieć, że to nie tylko moja decyzja - tłumaczył Ruben Vinagre podczas konferencji prasowej. - Bo to Legia przedłużyła ze mną konrakt do 2028 roku. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i zobaczymy, co przyniesie przyszłość - zapowiedział Portugalczyk.

Goncalo Feio o braku obrony i rzucie karnym z Motorem. Trener Legii tak mówi o walce o tytuł

Gwiazdor Legii wskazał, jaki pomyłek musi uniknać stołeczny klub w rewanżu z Molde

Teraz przed Legią rewanżowy mecz u siebie z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu stołeczny zespół przegrał 2:3. Czy na Łazienkowskiej podopiecznni trenera Goncalo Feio zdołają odrobić straty i wyeliminują norweski klub? - Mamy bardzo spójną wizję tego jak chcemy grać - powiedział Ruben Vinagre podczas konferencji prasowej. - Mamy także świadomość błędów, które popełniliśmy podczas pierwszego meczu. Wiemy również, jak mamy grać i co chcemy zrobić, żeby tych pomyłek uniknąć. Oczywiście, że mam świadomość, że to bardzo podobna historia do tej sprzed roku. Jadnak to są dwa różne sezony. Mogę tylko powtórzyć, że wiemy, co mamy poprawić przed tym meczem - przyznał portugalski obrońca.

Sławomir Abramowicz zagra z Cercle Brugge jak z nut? Bramkarz Jagiellonii o nietypowej pasji przed rewanżem w Lidze Konferencji

- Mamy bardzo spójną wizję tego jak chcemy grać. Mamy także świadomość błędów, które popełniliśmy podczas pierwszego meczu. Wiemy również, jak mamy grać i co chcemy zrobić, żeby tych pomyłek uniknąć - powiedział Ruben Vinagre podczas konferencji prasowej.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak, ma ogromny potencjał Nie, znowu inni ją wyprzedzą Nie interesuje mnie to