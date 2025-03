Maxi Oyedele był jak hokeista bez łyżew

Miał obiecujący początek po transferze do Legii z akademii Manchesteru United. Pokazał się z dobrej strony w europejskich pucharach. Wydawało się, że warszawski zespół znalazł solidnego pomocnika. Oyedele szybko zadebiutował w reprezentacji Polski, ale mecz z Portugalią pokazał, że to jeszcze dla niego za wysokie progi i było to powołanie na wyrost. Później przytrafił mu się jeszcze uraz stawu skokowego, przez który musiał pauzować do końca roku.

Wrócił w tym roku. Liczono na to, że zacznie prezentować się na miarę potencjału. Jednak ten powrót jest dla niego trudny. Zamiast być wiodącą postacią Legii, to mocno rozczarowuje. Tak jak w meczu z Molde, po którym spadła na niego lawina krytyki.

- Oyedele wyglądał jak hokeista, który przyszedł na ważny mecz bez łyżew - grzmiał Wojciech Jagoda w Canal+ Sport. - Wydaje mi się, że Goncalo Feio, mając nawet dobre intencje, robi Oyedele jeszcze bardziej pod górkę niż zrobił to Michał Probierz wystawiając go przeciwko Portugalii - ocenił.

Największy zarzut, który jest kierowany pod adresem pomocnika Legii wiąże się z jego sposobem gry. Oyedele nie jest typem zawodnika, który dużo biega. Znajdą się tacy, którzy mówią o nim, że po prostu… człapie po murawie. Na ten aspekt w jego poczynaniach zwracało uwagę wielu byłych piłkarzy.

- Trener Feio wpadł nawet ostatnio na pomysł, żeby powiedzieć, że będzie to wielki piłkarz - przypomniał Jagoda w Canal+ Sport. - Gdy patrzymy na parametry fizyczne Oyedele, to wychodzi nam jedna absolutnie straszna rzecz, która może spowodować, że będzie grał coraz mniej, a nie coraz więcej. Ten facet rusza się po boisku, jak wóz z węglem w dzień Bożego Narodzenia. Ten wóz rusza się absolutnie tylko tyci-tyci - tak były ligowiec nieco brutalnie scharakteryzował kandydata na lidera środka pola w warszawskim zespole.

Konieczna terapia wstrząsowa dla gwiazdy Legii

Jednak terapia wstrząsowa jest tu jak najbardziej wskazana, aby obudzić obiecującego młodzieżowca. Oyedele musi zmienić podejście i swój styl, bo inaczej na dobre przepadnie. Czy przemiana zacznie się od rewanżu z Molde, w którym nie pozwoli rywalom na zbyt wiele i będzie cieszył się z wyeliminowania Norwegów?

