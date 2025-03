Mateusz Stolarski o niedosycie po hicie z Legią. Trener Motoru tak odniósł się do błędów Kacpra Rosy

Czesław Michniewicz wróci do Ekstraklasy i Zagłębia?

Jako pierwszy sensacyjną wiadomość podał portal tygodnika „Piłka Nożna”. Dla Michniewicza byłby to powrót do Ekstraklasy, ale i do Zagłębia, z którym w 2007 roku sięgnął po mistrzostwo Polski. W kolejnym sezonie walczył z klubem w eliminacjach Ligi Mistrzów, a później został zwolniony. Michniewicz po rozstaniu z reprezentacją Polski pracował w Arabii Saudyjskiej i Maroku.

Fatalny bilans Zagłębia w tym roku w lidze

W tym roku Zagłębie ma fatalny bilans: wygrało tylko raz i zanotowało pięć porażek. Na razie zajmuje 15. miejsce, ostatnie bezpieczne nad strefą spadkową. Dlatego z klubem rozstał się Marcin Włodarski. - Bierzemy pod uwagę trenera, który miał do czynienia w pracy z młodzieżą - powiedział Wojciech Tomaszewski. - Nie boi się na nią stawiać. Na pewno też trenera, który ma doświadczenie w Ekstraklasie, ponieważ w tym momencie, w którym jesteśmy, to obycie i doświadczenie w pewien sposób jest też potrzebne. Natomiast nie zbaczamy, nie odstawiamy tej głównej idei, czyli wprowadzania młodych zawodników, a chemy to połączyć razem ze zdobywaniem punktów - podkreślił dyrektor sportowy Zagłębia.

