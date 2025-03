Serce boli, co Wojciech Szczęsny przechodził w dzieciństwie! Dochodziło do tego regularnie. Jego ojciec zebrał się na totalną szczerość

Mateusz Borek mówi wprost, tu nie ma co dyskutować

Matty Cash wzbudza emocje, bo każdy się dziwi, jak to jest możliwe, że selekcjoner kadry nie powołuje piłkarza, który występuje w lidze angielskiej. - Dyskutowanie o zasadności powołania dla zawodnika Premier League uważam za zbędne - powiedział Matesz Borek w programie w Kanale Sportowym. - To jest mówił klasyk: oczywista oczywistość. Mówimy o zawodniku, który w tym sezonie ma 19 meczów na poziomie Premier League, 25 łącznie, w tym 5 występów w Champions League. Wydaje mi się, że powołujemy zawodników, którzy znaczą w świecie dużo lub bardzo dużo mniej od Casha. Powiedzmy, że tematu Casha uczepiliśmy się kilka miesięcy temu. I za każdym razem, gdy nie było go, nawet jeśli był kontuzjowany lub to zdrowie nie było na 100 procent. Największą tajemnicą i kością niezgody pozostanie ten tydzień przed powołaniami kadry do mistrzostw Europy - przypomniał.

Adrian Siemieniec determinacji i poświęceniu ze strony mistrza Polski. Trener Jagiellonii wspomniał też o piłkarskim farcie, co miał na myśli?

Marcin Żewłakow o bazie obrońcy angielskiego klubu

Czy trener Probierz tym razem nie zapomni o Cashu i znajdzie dla niego miejsce nie tylko w szerokiej kadrze, ale także w pierwszym składzie drużyny narodowej? - W meczu z Litwą, czy Maltą chciałbym zobaczyć kilka momentów tego zawodnika, które pomagają drużynie - dodał Marcin Żewłakow w Kanale Sportowym. - To jest baza do tego, abyśmy poszli dalej. Nie chcemy zawodnika, który zaora przeciwnika w jednym, czy drugim meczu. Chcemy zobaczyć coś, co Matty Cash wnosi do reprezentacji - podkreślił, a Mateusz Borek podsumował: - Wykorzystując brzmienie nazwiska: on musi "scashować" swoje umiejętności piłkarskie w najbliższych dwóch meczach - ocenił słynny komentator.

Mateusz Skrzypczak trafił Widzew, trafi do reprezentacji Polski? Adrian Siemieniec o występie Jagiellonii

- Dyskutowanie o zasadności powołania dla zawodnika Premier League uważam za zbędne. To jest mówił klasyk: oczywista oczywistość. Mówimy o zawodniku, który w tym sezonie ma 19 meczów na poziomie Premier League, 25 łącznie, w tym 5 występów w Champions League - powiedział Matesz Borek w programie w Kanale Sportowym.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Matty Cash powinien być powoływany do reprezentacji Polski? Tak! Dałby dużo tej reprezentacji Nie, to bez sensu