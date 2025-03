i Autor: Twitter FC Barcelona - Benfica: Bijatyka na trybunach

Afera na trybunach

Zadyma kibiców na meczu Barcelona – Benfica. Niebezpieczna sytuacja na trybunach. Jest wideo

Wielka afera po meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Barcelona – Benfica. Na trybunach doszło do bardzo niebezpiecznych scen. Kibice portugalskiego zespołu starli się z ochroną. Mogło dojść do poważnego wypadku. Aktualnie nie ma informacji, by ktoś ucierpiał w starciu, do którego z pewnością nie powinno dojść na meczu Champions League.