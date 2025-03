Od matiza do bentleya. Wszystkie samochody Roberta Lewandowskiego [GALERIA]

Drużyna Dumy Katalonii, w składzie z Polakami (zagrali od pierwszych minut), pokonała u siebie w rewanżu Portugalczyków 3:1 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Portugalii Barca wygrała 1:0. Barcelona jest na dobrej drodze, aby wygrać wszystko w tym sezonie – komentują na gorąco hiszpańscy dziennikarze. Ćwierćfinałowego rywala Barcelona pozna w środę 12 marca. Wówczas Lille podejmie Borussię Dortmund. Pierwszy mecz w Niemczech zakończył się remisem 1:1.

Barca wygra wszystko?

„Barcelona jest kandydatem do wygrania wszystkiego” – obwieścił po wtorkowym zwycięstwie dziennik „Sport”, nawiązując do pomeczowych słów gwiazdy „Dumy Katalonii” – Brazylijczyka Raphini. To nie tylko opinia katalońskich gazet, w podobnym tonie pisze również dziennik „Marca”, zwracając uwagę na grę Barcy przeciwko Benfice, zwłaszcza w pierwszej połowie.

Szczęsnemu, bohaterowi pierwszego spotkania w Lizbonie, nie udało się tym razem zachować czystego konta, a Lewandowski nie zdobył bramki i nie umocnił się na trzecim miejscu strzelców wszech czasów LM. Lewy został zmieniony pod koniec meczu.

Jak oceniono polskich piłkarzy? „Sport” ocenił występ Polaków na „szóstkę” w dziesięciostopniowej skali. Natomiast najwyższe noty – 9 na 10 możliwych – dostali Pedri, Lamine Yamal i strzelec dwóch goli Raphina.

To właśnie o popisach młodego Yamala oraz Brazylijczyka pisze się w Hiszpanii najwięcej. Raphina z 11 bramkami prowadzi w klasyfikacji strzelców obecnej edycji LM, a we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich już 27, dorzucając 18 asyst.

Piłkarze Blaugrany zadedykowali zwycięstwo zmarłemu w sobotę doktorowi Carlosowi Minarro. W związku z jego nagłą śmiercią odwołano ostatnie ligowe spotkanie Barcelony z Osasuną.