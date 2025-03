We wtorek Barcelona gra rewanż z Benficą. Co z Lewandowskim? Hiszpańskie media już znają jego los

Szczęsny w utworze Abby

Chodzi o Alberta Bermudeza, który pracuje w mediach, będąc m.in. komentatorem Kings LEAGUE stworzonej przez przez byłego piłkarza „Barcy”, Gerarda Pique, a również występuje jako komik. Jego pasją jest pisanie piosenek o piłkarzach drużyny, której kibicuje. Dokładnie robi to w ten sposób, że pisze słowa i wykorzystuje melodie znanych przebojów. W ten sposób powstała piosenka o Szczęsnym.

- Pomysł przyszedł mi do głowy w okolicach środy [...] Pomyślałem, że Szczęsny po tak dobrym występie w meczu z Benfiką, też na nią zasługuje. Kiedy tworzę takie piosenki, próbuję użyć imienia lub nazwiska osoby, dla której ją piszę. Staram się znaleźć melodię, która idealnie pasuje pod względem rytmu i sylab. Dlatego tutaj postawiłem na utwór ABBA: "Gimme! Gimme! Gimme!" – zdradził Bermudez w rozmowie z Sport.tvp.pl. Oto fragment treści piosenki o polskim bramkarzu.

Szczęsny! Szczęsny! Szczęsny! Król Barcelony

Lata codziennie, a przy wyjściach robi zamieszanie

Szczęsny! Szczęsny! Szczęsny! Król Barcelony

Daje nam pewność, mimo że jest trochę szalony

Zaśpiewać ze Szczęsnym

Wcześniej stworzył piosenki m.in. o Casado i Raphinhi, który jest ulubionym piłkarzem hiszpańskiego komika. W rozmowie z portalem Sport.tvp.pl zdradził też swoje marzenie odnośnie swojego najnowszego utworu.

- Chciałbym, żeby Szczęsny zaśpiewał ją razem ze mną, ale nie wiem, czy on by się na to zgodził. Ucieszę się, jeśli utwór do niego dotrze i posłucha mojej piosenki. Wtedy będzie mi bardzo miło. Piłkarzom zazwyczaj podobają się moje piosenki. Kiedy napisałem utwór dla Marca Casado, odezwała się do mnie jego matka. To była piękna chwila. Wiedziałem, że bardzo im się podobała. Mam nadzieję, że Szczęsnemu także się spodoba! – powiedział Bermudez, który ceni bardzo obu polskich piłkarzy z Barcelony.

– Szczęsny dobrze wpływa na morale całej drużyny, jest dużą postacią w szatni. Wygląda na to, że jest po prostu dobrym kolegą i mocno pomaga zespołowi. To nie tylko świetny bramkarz, ale też człowiek - skomplementował polskiego bramkarza, a mówiąc o Lewandowskim stwierdził, że rozgrywa on swój najlepszy sezon w barwach klubu z Katalonii.

