Diego Maradona został zabity przez lekarzy? Rusza proces, grozi im 25 lat więzienia!

- Moja mama martwi się i się boi – powiedziała Dalma Maradona w programie Angel Responde w Bondi Live. - Boimy się mafii, tych, którzy wszystko kontrolują, mają pieniądze i władzę. Ale nie obchodzi mnie to. Wiem, przeciwko komu mam do czynienia, ale nie mogę milczeć. Potrzebujemy, żeby ludzie poznali prawdę. Mama ciągle mi mówi: „zamknij się, nic nie mów, boję się”, ale nie mogę. Jestem mu to winna.