WrestleMania 40 KARTA WALK. WrestleMania 40 KOLEJNOŚĆ WALK lista walk WrestleMania XL. WrestleMania kto walczy dzisiaj

WrestleMania 40 KARTA WALK lista walk WrestleMania XL dzisiaj

WrestleMania odbędzie się w tym roku jubileuszowy czterdziesty raz. Największa gala w świecie wrestlingu zdobyła już uznanie nie tylko w USA, lecz po prostu na całym świecie i co roku jest wyjątkowym wydarzeniem, w którym biorą udział największe gwiazdy WWE i nie tylko. Tym razem - jak na jubileusz przystało - ma być jeszcze bardziej historycznie. Ma o to zadbać m.in. legendarny "The Rock", czyli popularny aktor Dwayne Johnson, który swoją karierę zaczynał właśnie w WWE. To on będzie bohaterem walki wieczoru sobotniej części WrestleManii, kiedy wraz z kuzynem i niekwestionowanym mistrzem WWE Romanem Reignsem zmierzy się z dwójką jego wielkich rywali - Codym Rhodesem i mistrzem świata wagi ciężkiej WWE, Sethem Rollinsem.

WrestleMania 40 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na WrestleManii 40 sobota

O wielkości i randze WrestleManii najlepiej świadczy fakt, że od kilku lat odbywa się na przestrzeni całego weekendu. To święto wrestlingu co roku zapełnia największe stadiony w USA i nie inaczej będzie w Filadelfii. Stadion Lincoln Financial Field może pomieścić blisko 70 tysięcy kibiców i właśnie tylu należy się spodziewać zarówno w sobotę, jak i niedzielę podczas WrestleManii 40. Karta walk na oba te dni jest wypełniona po brzegi największymi gwiazdami WWE. Poniżej poznasz kolejność walk gali WrestleMania XL:

WrestleMania 40 sobota karta walk:

1. Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch - o mistrzostwo świata kobiet WWE

2. The Judgment Day (Finn Bálor i Damian Priest) (c) vs. #DIY (Johnny Gargano i Tommaso Ciampa) vs. The Awesome Truth (The Miz i R-Truth) vs. The New Day (Kofi Kingston i Xavier Woods) vs. A-Town Down Under (Austin Theory i Grayson Waller) vs. New Catch Republic (Pete Dunne i Tyler Bate) - o niekwestionowane mistrzostwo tag teamów WWE

3. Rey Mysterio i Andrade vs. Santos Escobar i Dominik Mysterio - pojedynek tag team

4. Jey Uso vs. Jimmy Uso

5. Bianca Belair, Jade Cargill i Naomi vs. Damage CTRL (Dakota Kai, Asuka, i Kairi Sane) - 6-osobowy pojedynek tag team

6. Gunther (c) vs. Sami Zayn - o interkontynentalne mistrzostwo WWE

7. The Bloodline (The Rock i Roman Reigns) vs. Cody Rhodes i Seth "Freakin" Rollins - pojedynek tag team; jeśli Rhodes i Rollins wygrają, to wszyscy członkowie The Bloodline będą zbanowani podczas niedzielnej walki Rhodesa z Reignsem; jeśli Rhodes i Rollins przegrają, walka Rhodesa z Reignsem odbędzie się na zasadach The Bloodline

WrestleMania 40 niedziela karta walk:

1. Seth "Freakin" Rollins (c) vs. Drew McIntyre - o mistrzostwo świata wagi ciężkiej WWE

2. The Pride (Bobby Lashley, Angelo Dawkins i Montez Ford) (z B-Fab) vs. The Final Testament (Karrion Kross, Akam i Rezar) (ze Scarlett i Paulem Elleringiem) - 6-osobowy pojedynek tag team na zasadach Philadelphia Street Fight

3. LA Knight vs. AJ Styles

4. Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens - pojedynek triple threat o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych WWE

5. Iyo Sky (c) vs. Bayley - o mistrzostwo kobiet WWE

6. Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes - o niekwestionowane mistrzostwo WWE; stypulację wyłoni wynik walki wieczoru sobotniej części WrestleManii